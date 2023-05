MET Gala 2023: Anitta rouba a cena e revela novo projeto ousado

Uma das estrelas do MET Gala 2023, Anitta chamou a atenção no evento de moda tradicional usando um vestido longo de Marc Jacobs na noite desta segunda-feira, 1º. A cantora também foi destaque da Variety como uma das artistas mais aguardadas e em entrevista ao site americano revelou seu novo projeto ousado: um álbum de funk com letras em inglês e espanhol. Recentemente, Anitta assinou com a Republic Records após romper com a Warner Music. “Vai ser um álbum sobre a favela brasileira, sobre o funk, e acho que as pessoas vão conhecer bem a minha cultura”, contou. Questionada sobre a razão de achar importante esse destaque a suas origens, a brasileira ressaltou a vontade de fazer o funk conquistar mais espaço.

