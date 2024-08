Médico de Silvio Santos revela conselho do apresentador durante internação

Victor Dornelas, geriatra que atendeu Silvio Santos durante sua internação no Hospital Israelita Albert Einstein, foi às redes sociais na noite de domingo, 18, para prestar homenagem ao apresentador. Ele também falou sobre os cuidados da equipe médica com o dono do SBT — que morreu no sábado, 17, aos 93 anos, em decorrência de uma broncopneumonia causada pelo vírus H1N1 — e relembrou um conselho que recebeu de Silvio há um mês.

“Cuidar de você foi o maior desafio e o maior privilégio que eu já tive. As últimas semanas foram tão intensas que a sensação foi de que duraram muito mais tempo. Foi tão bonito ver o privilégio no rosto de cada um dos envolvidos na rede de cuidado que montamos”, escreveu o geriatra em uma publicação, agora apagada, em sua conta no Instagram. “Mais bonito do que isso, foi ver o amor e a fé da sua família. Inabalável, intensa e verdadeira. Um amor que transbordava em cada gesto, palavra e olhar. Um amor que acolheu e nos permitiu praticar uma medicina honesta e humana, preservando a sua biografia.”

“Eu jamais vou me esquecer do nosso longo bate papo na noite do dia 19 de julho, quando você me perguntou o motivo de eu não ser casado. Sem graça, respondi que eu era casado com meus pacientes. Ganhei um lendária risada com a reposta e de bônus, outra lição: ‘Conheço poucas pessoas que trabalharam mais do que eu, mas a família é muito importante, doutor Victor, não se esqueça'”, revelou Dornelas. O médico ainda agradeceu à família de Silvio Santos — incluindo sua esposa, Íris Abravanel, e as seis filhas do apresentador, Cíntia, Silvia, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata — pela confiança depositada em seu trabalho.

Gabriel Truppel, médico da equipe de geriatria que atendeu Silvio, também homenageou o comunicador em sua conta no Instagram. “Sempre pesarosa uma perda de paciente, ainda mais de alguém tão especial para tantos e que me trazia tantas lembranças do meu avô. Foi mais leve a condução do caso com excelentes colegas e amigos. O suporte de toda a equipe do Hospital Albert Einstein foi fora de série”, escreveu.

