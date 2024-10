Max define data de estreia de sua primeira novela; saiba quando

Giro VEJA – quarta, 30 de outubro

A crise diplomática com a Venezuela e os cortes de gastos do governo

A Venezuela convocou nesta quarta-feira, 30, o embaixador em Brasília para retornar ao país. Na linguagem diplomática isso significa um gesto de desagrado. Em nota, o governo venezuelano manifestou rejeição às falas do assessor especial da Presidência Celso Amorim, tratado como “mensageiro do imperialismo” no comunicado. A crise com a Venezuela e os planos do governo para cortes de gastos são destaques do Giro VEJA.