Marido de Ana Paula Padrão sofre acidente após assalto e é internado

Por Kelly Miyashiro Atualizado em 24 out 2023, 10h08 - Publicado em 23 out 2023, 20h01

O marido da apresentadora Ana Paula Padrão, Gustavo Diament, sofreu acidente grave após cair em uma vala de 7 metros de profundidade ao fugir de um assalto em São Paulo. De acordo com a jornalista, o casal voltava à capital paulista depois de uma viagem à Serra da Mantiqueira quando Diament, que dirigia uma moto, foi abordado por bandidos no meio da rodovia Dutra. A titular do MasterChef, da Band, viajava em um carro separado no momento do acidente. O empresário foi internado em um hospital com múltiplas fraturas pelo corpo provocadas pela queda.

“Ontem à noite, depois de ser assaltado, meu marido sofreu um acidente e estou postando esse vídeo para tranquilizar nossos amigos e, principalmente, agradecer a todos que foram essenciais para que ele esteja bem, apesar de tudo. O pior já passou. Ficarei mais ausente por aqui acompanhando a recuperação dele, mas mando mais notícias em breve. Mais uma vez, meus profundos agradecimentos à concessionária da via CCR, à Polícia Rodoviária Federal, ao Hospital Ipiranga de Arujá e todos que participaram e estão participando dos cuidados do Gustavo”, disse Ana Paula nas redes sociais nesta segunda-feira, 23.

De acordo com o relato da apresentadora, Gustavo foi abordado por duas pessoas armadas que também estavam de moto. O empresário teria parado, jogado a moto no chão e corrido para longe, tentando atravessar a pista ao ser perseguido pelos criminosos. Entretanto, no ponto em que ele estava há uma vala, e Diament caiu, sendo resgatado mais tarde por bombeiros. “Ele tem as duas escápulas quebradas em vários lugares, uma vértebra no meio da coluna fraturada, outra vértebra na base da coluna fraturada e ele quebrou a bacia. Tem outros exames para fazer, mas por enquanto tá descartada a necessidade de cirurgia. Ele tá sendo bem atendido”, avisou Ana Paula.