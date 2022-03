Maria Bopp é blogueira sanguinária em nova série do Porta dos Fundos

Já se tornou uma instituição das redes sociais a vida aparentemente perfeita das blogueiras — e, de preferência, inalcançável para os meros mortais. Mas a vida real é bem mais complicada e suja, como atesta a influenciadora paz e amor Liv (Maria Bopp). Dona de um segredo que pode acabar de vez com sua reputação, a moça opta por deletar, ou melhor, matar e fatiar em vários pedaços, o homem que ameaça expor sua sujeira. Assim, As Seguidoras, primeira série nacional da plataforma Paramount+, faz uma sátira ácida com cores de thriller ao observar a hipocrisia daqueles que vendem uma imagem, mas passam bem longe dela.

Na tentativa de esconder o crime, Liv se enrola ainda mais e passa a fazer novas vítimas pelo caminho. Com morte atrás de morte, a blogueira nota certo talento para o assassinato em série — característica que, de certa forma, tem ligação com o segredo que esconde. Criada por Manuela Cantuária e produzida pelo canal de humor Porta dos Fundos, a série não poupa ironias ao retratar o mundo das influenciadoras.

Maria Bopp parece não enfrentar problemas para viver Liv. A atriz, que já foi Bruna Surfistinha na série Me Chama de Bruna (2006-2020), hoje é mais conhecida pela personagem Blogueirinha do Fim do Mundo, que interpreta em suas redes sociais para ironizar esse universo — e se posicionar politicamente. Em As Seguidoras, porém, Liv de fato acredita que está tudo bem defender a utilização de produtos sem crueldade animal, enquanto sai por aí matando seus desafetos.

Em paralelo às investigações da polícia, uma hacker chamada Antonia (Gabz), que por coincidência conhecia uma das vítimas, cria um podcast e decide por conta própria descobrir quem é o assassino. O programa, chamado O Açougueiro, faz tanto sucesso que Liv encomenda mais algumas mortes em busca de likes. Afinal, em terra de Instagram e Tiktok, vale tudo por uma curtida. Os seis episódios da primeira temporada já estão disponíveis no Paramount+