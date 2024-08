Mais repercussão: a homenagem dos apresentadores de TV a Silvio Santos

Logo que foi anunciada na manhã deste sábado 17, a morte de Silvio Santos foi amplamente repercutida por amigos, políticos, imprensa e, principalmente por artistas, que usaram as redes sociais para homenagear esse grande ícone da televisão brasileira.

Entre os políticos, o presidente Lula, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Câmera de Deputados, Arthur Lira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas soltara notas de pesar. Da televisão, o humorista Carlos Alberto de Nóbrega e os apresentadores Celso Portiolli e Maísa Silva também publicaram em suas redes, além do Corinthians, tema de uma das mais famosas canções do apresentador, “coração corinthiano”.

Ao longo do dia, apresentadores de TV fizeram questão de homenagear o apresentador. Confira a seguir:

Xuxa Meneghel publicou uma foto com Silvio Santos, dizendo que “todos nós somos muito íntimos do artista, mas quero reiterar o respeito pelo artista que ensinou muito, mas muito mesmo, pra todos nós apresentadores e fãs de sua arte. A música “Silvio Santos vem aí, tarã tarã rã vai fazer parte de todos nós brasileiros”.

Angélica agradeceu todo o apoio e confiança de Silvio, que “abriu as portas do SBT e me deu a chance de mostrar o meu trabalho. Como um pai, ele me ofereceu conselhos e oportunidades que me transformaram em uma comunicadora.

Eliana, que deixou recentemente o SBT, postou uma foto com a cabeça encostada em Silvio Santos, com quem trabalhou durante 22 anos. “É assim que quero me lembrar de você. Obrigada por todos os ensinamentos. Descanse em paz, amado mestre”.

Rodrigo Faro, que interpreta Silvio Santos no filme sobre o apresentador que será lançado em setembro, se refere ao comunicador como uma grande inspiração. “Silvio se foi, mas seu legado será eterno”.

Raul Gil escreveu um texto emocionado dizendo que Silvio era como um irmão. “Ao longo de toda a minha trajetória na televisão, você sempre esteve ao meu lado, oferecendo sua ajuda e seu suporte. Sua generosidade e preocupação genuína marcaram profundamente a minha vida, e sou eternamente grato por tudo que fez por mim. Obrigado meu grande amigo”.

Faustão também homenageou Silvio Santos em seu perfil no instagram, dizendo que faltam palavras para descrevê-lo. “Poupando elogios, só resta dizer que foi um dos brasileiros mais brilhantes que já pisou por aqui”.

Luciano Huck disse que “Silvio Santos foi o primeiro comunicador a compreender o real tamanho do Brasil, a não ignorar a diversidade de nossa população, a estender o microfone e as câmeras para todos os brasileiros. Foi ele quem transformou o domingo em um dia de reunião da família”.

Anna Hickmann comentou que “O Brasil não estava preparado para sua partida” e “que todo brasileiro tem uma história ou lembrança desse cara que marcou muitas gerações”.

Serginho Groisman escreveu que dos anos de convivência com o empresário sério e comunicador alegre. “Do mundo não se leva nada, vamos sorrir e cantar”

Ana Maria Braga gravou um vídeo, em que diz que a TV hoje fica preta e branca porque é um dia que perdemos a cor e a alegria. “A história da televisão ficará para sempre marcada pelo legado desse grande e único comunicador. Enquanto choramos por aqui a sua partida, certeza que o céu já se encontra em ritmo de festa. “Vai com Deus, Silvio Santos”.

Marcos Mion abriu o programa “Caldeirão com Mion” dedicando toda sua carreira a Silvio Santos, o “melhor de todos os tempos”.