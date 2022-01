‘Madres Paralelas’, de Almodóvar, ganha data de estreia na Netflix

Madres Paralelas, longa-metragem mais recente do cineasta Pedro Almodóvar, estreia na Netflix em 18 de fevereiro. Lançado na Espanha em outubro de 2021, o filme será distribuído com exclusividade pela plataforma na América Latina — algo até então inédito na filmografia do espanhol, um crítico do streaming. O roteiro narra o encontro de duas mulheres grávidas que dividem um quarto de hospital, Janis (Penélope Cruz) e Ana (Milena Smit). Com idades e vivências diferentes, as personagens acabam criando um vínculo. O longa foi elogiado no Festival de Veneza de 2021, onde Penélope Cruz faturou o prêmio de melhor atriz.

Almodóvar integra a lista de grandes diretores que torceram o nariz para as plataforma de streaming, mas que acabaram se rendendo ao formato diante das mudanças do mercado cinematográfico: afinal, o protagonismo dessas plataformas só cresce, sobretudo após a pandemia. No ano passado, Duna, de Dennis Villeneuve, foi lançado simultaneamente nos cinemas e na plataforma HBO Max. A situação foi abertamente desaprovada pelo diretor canadense.

Para esse grupo de cineastas, o streaming prejudicaria a experiência de assistir aos filmes no cinema. Em 2017, Almodóvar foi presidente do júri do Festival de Cannes, onde afirmou que o prêmio máximo da noite, a Palma de Ouro, não deveria ser entregue para produções que não fossem vistas nas salas de cinema.