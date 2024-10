Lula lamenta morte de Cid Moreira: “Será eternamente lembrado”

Na manhã desta quinta-feira, 3 de outubro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva utilizou a rede Bluesky para lamentar a morte do jornalista Cid Moreira, primeiro âncora do Jornal Nacional e uma das figuras mais longevas da comunicação brasileira. O apresentador faleceu no mesmo dia, aos 97 anos, em decorrência de uma pneumonia que tratava em hospital de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Confira o pronunciamento na íntegra:

“Com tristeza, o Brasil se despede hoje de uma das personalidades mais emblemáticas da história do nosso jornalismo e televisão, com o falecimento de Cid Moreira aos 97 anos. Jornalista e radialista, Cid Moreira atuou em diversas rádios e emissoras de TV antes de assumir a bancada do Jornal Nacional, onde foi o principal apresentador por décadas. Ele se tornou o rosto das notícias e a voz do “boa noite” para milhões de brasileiros. Dono de uma voz única e poderosa, Cid se destacou pelas inúmeras locuções, sendo a mais célebre delas as gravações da Bíblia Sagrada. Meus sentimentos aos familiares, amigos, colegas e admiradores de Cid Moreira. Seu legado no jornalismo e na televisão brasileira será eternamente lembrado.”

Distante de filiações partidárias, o jornalista é alvo de homenagens de políticos diversos, lista que vai do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, até a deputada bolsonarista Carla Zambelli, que o elogiou como a “voz mais linda do mundo”.

Como titular do JN, Cid Moreira apresentou 8.000 edições do telejornal e foi responsável por imprimir a marca do programa na memória brasileira. Sua última passagem pelo noticiário ocorreu em abril de 2015, quando a TV Globo celebrava a marca de 50 anos de produções jornalísticas. Junto ao antigo colega Sérgio Chapelin, ele chamou a reportagem final dedicada à efeméride. Fora da emissora, fazia sucesso como narrador da Bíblia em gravações que venderam mais de 50 milhões de cópias.

