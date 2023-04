Livro premiado com Pulitzer vira minissérie da Netflix com Mark Ruffalo

Baseado no livro homônimo vencedor do Pulitzer escrito pelo americano Anthony Doerr, Toda Luz que Não Podemos Ver virou uma minissérie da Netflix que estreará em 2 de novembro. A produção é estrelada por Mark Ruffalo e Hugh Laurie e conta a história de Marie-Laure, uma adolescente francesa cega, e seu pai, Daniel LeBlanc (Ruffalo), que fogem da Paris tomada pelos alemães nazistas durante a segunda guerra mundial. No meio do caminho, a jovem conhece um alemão alistado ao exército de Hitler com quem estabelece uma conexão instantânea.

Tô avisando cedo? Tô! Mas é que tem Mark Ruffalo, Hugh Laurie, Louis Hofmann e Aria Mia Loberti no elenco e eu não tô conseguindo ficar quieta! Toda Luz que Não Podemos Ver conta a história de uma menina cega francesa e um órfão alemão cujos caminhos se cruzam enquanto ambos… pic.twitter.com/4GO628KtA0 — netflixbrasil (@NetflixBrasil) April 18, 2023

Dirigida por Shawn Levy, de O Projeto Adam e Deadpool 3, e roteirizada por Steven Knight, a produção conta também com Louis Hofmann (Werner), Lars Eidinger (Von Rumpel) e Marion Bailey (Madame Manec). Aria Mia Loberti e Nell Sutton dividem o papel de Marie-Laure e ambas têm baixa ou nenhuma visão.

Publicado em 2014, Todas as Luzes que Não Podemos Ver ficou mais de 200 semanas na lista de best-sellers do New York Times e vendeu mais de 5,7 milhões de cópias na América do Norte nos formatos impressos, e-book e áudio, além de outras 9,5 milhões de cópias em todo o mundo. No Brasil, também entrou na lista de mais vendidos. Na história, Marie e seu pai precisam proteger um diamante lendário de um oficial cruel da Gestapo que quer a pedra para fins próprios e egoístas. Os dois, então, se escondem na casa de um tio que faz transferência de rádio clandestina como ato de resistência ao nazismo.