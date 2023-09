Kayky Brito tem alta do hospital após quase um mês do atropelamento

Kayky Brito recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira, 29, após quase um mês internado desde seu atropelamento em 2 de setembro. Ele estava no Hospital Copa D’Or do Rio de Janeiro, e sua alta foi informada pelo hospital em nota.

“O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito, internado desde o dia 2 de setembro de 2023, vítima de politraumatismos, recebeu alta hospitalar na tarde de hoje, com lesões corrigidas com sucesso e em condições de prosseguir com o processo de reabilitação em sua residência”, diz o comunicado assinado pelos médicos assistentes Edno Wallace e Ney Pecegueiro e pelo diretor médico Marcelo London.

O acidente aconteceu na madrugada de um sábado, quando Kayky tentou atravessar a Avenida Lúcio Costa fora da faixa de pedestres e foi atingido por um motorista de aplicativo que transitava em velocidade dentro do permitido. O ator sofreu traumatismo craniano e múltiplas fraturas pelo corpo. O ator passou por cirurgias para fixação de pelve e do braço direito. O motorista estava sóbrio e afirma que estava dentro do limite de velocidade da avenida, que é de 70km por hora. Na ocasião, Kayky bebia com o amigo e apresentador Bruno de Luca em um quiosque de praia.

