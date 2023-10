Kayky Brito fala pela primeira vez após acidente de carro: ‘Um milagre’

Atualizado em 10 out 2023, 15h17 - Publicado em 10 out 2023, 14h49

Por Kelly Miyashiro Atualizado em 10 out 2023, 15h17 - Publicado em 10 out 2023, 14h49

Atropelado no começo de setembro, Kayky Brito se pronunciou pela primeira vez em um vídeo gravado e publicado nas redes sociais nesta terça-feira, 10. Feliz e cantando, o ator agradeceu o apoio dos fãs e da família durante o período complicado que viveu desde que sofrera um acidente no Rio de Janeiro. “Obrigado ao motorista que salvou a minha vida, chamou os bombeiros. Obrigado aos bombeiros”, disse o artista. “O negócio é viver como se não houvesse amanhã, porque viver é um milagre”, completou. Brito também mostrou que ainda está com sequelas no lado direito de seu corpo, com o braço um pouco imobilizado.

Na madrugada de 2 de setembro, Kayky Brito bebia com Bruno de Luca em um quiosque na Barra da Tijuca quando ele foi atropelado por um carro de aplicativo ao tentar atravessar a rua sem olhar para os lados. O acidente aconteceu na Avenida Lúcio Costa. O ator sofreu traumatismo craniano e múltiplas fraturas pelo corpo, sendo submetido a cirurgias para fixação de pelve e do braço direito. O motorista estava sóbrio e dentro do limite de velocidade da avenida, que é de 70 km por hora.

