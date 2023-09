Kayky Brito deixa UTI e mãe do ator celebra: ‘meu coração vai explodir’

O ator Kayky Brito deixou a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira, 22, vinte dias após o atropelamento sofrido por ele na Barra da Tijuca. Segundo o boletim médico, ele continua em processo de reabilitação, está consciente e conversa com familiares. Nas redes sociais, a mãe do ator, Sandra Brito, publicou um agradecimento no Instagram. “Meu coração vai explodir. Obrigada Deus, sem a sua presença eu não conseguiria”.

O acidente aconteceu no dia 2 de setembro, quando Kayky atravessou a Avenida Lúcio Costa fora da faixa de pedestres e foi atingido por um motorista de aplicativo. Ele sofreu traumatismo craniano e múltiplas fraturas pelo corpo. O ator passou por cirurgias para fixação de pelve e do braço direito. O motorista estava sóbrio e afirma que estava dentro do limite de velocidade da avenida, que é de 70km por hora.

Continua após a publicidade

Publicidade

Siga