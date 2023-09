Kayky Brito aparece pela primeira vez após atropelamento; veja fotos

Após receber alta hospitalar, Kayky Brito apareceu pela primeira vez desde seu acidente em 2 de setembro, quando fora atropelado por um motorista de aplicativo no Rio de Janeiro. A mãe do ator, Sandra Brito, compartilhou fotos do filho com a família em casa nesta sexta-feira, 29. Nas imagens, o artista aparece sorridente e usando uma tipoia no braço direito. “Foram dias bem difíceis, de muito choro, de muita tristeza, de decisões. Todas as manhãs eu acordava, chorava muito e conversava com Deus. Ele me acalmava e me levantava, eu implorava pra ele não soltar a mão do meu filho e assim Ele fez”, comemorou Sandra em publicação feita no Instagram. Brito estava internado no Hospital Copa D’Or.

O acidente aconteceu na madrugada de um sábado, quando Kayky tentou atravessar a Avenida Lúcio Costa fora da faixa de pedestres e foi atingido por um motorista de aplicativo que transitava em velocidade dentro do permitido. O ator sofreu traumatismo craniano e múltiplas fraturas pelo corpo. Ele passou por cirurgias para fixação de pelve e do braço direito. O motorista estava sóbrio e afirma que estava dentro do limite de velocidade da avenida, que é de 70km por hora. Na ocasião, Kayky bebia com o amigo e apresentador Bruno de Luca em um quiosque de praia.

