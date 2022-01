Jovem Pan News derrete no ranking da TV com aposta em bolsonarismo

Passados quase três meses de sua estreia, com a pretensão de se transformar no mais novo canal de notícias brasileiro, a Jovem Pan News viu sua audiência minguar fragorosamente em dezembro. No ranking consolidado mensal da audiência nesse período na Grande São Paulo, apurado pela Kantar Media Ibope, a JP News não apareceu entre os 50 maiores canais brasileiros. E não à toa: sua audiência registrada no mês passado foi de mísero 0,03 ponto.

Apontadas como concorrentes da emissora, Record News, Globonews e CNN Brasil mantiveram suas audiências estáveis e consolidadas em dezembro. A surpresa, no entanto, foi a Record News, que superou a Globonews e teve uma média mensal de 0,19 ponto, ocupando a 7ª colocação no ranking geral da TV nacional, atrás da Globo, Record, SBT, Band, Cultura e RedeTV!. A Globonews ficou em 9ª lugar, com 0,16 ponto. Já a CNN Brasil subiu 15 colocações e passou a ocupar a 26ª posição, com 0,07 ponto. Vale lembrar, no entanto, que a Record News é distribuída também na TV aberta, enquanto a Globonews e a CNN Brasil, assim como a JP News, só estão na TV fechada, com uma base de público menor. Mesmo assim, todas essas concorrentes estão muito acima da JP News.

Lançada no final de outubro, a JP News ocupou em novembro a 45ª colocação, com 0,04 ponto, bem próxima da CNN Brasil, que na ocasião ocupou a 41ª posição. O resultado chegou a ser celebrado pela JP News. Mas, no entender de especialistas no mercado de TV ouvidos por VEJA sob a condição de anonimato, não chegava a ser tão auspicioso para a estreia de um novo canal, que normalmente desperta curiosidade e traz um boom de audiência no primeiro mês. A baixíssima audiência do canal em dezembro, portanto, refletiu mais precisamente o tamanho do público da JP News e permite afirmar que a emissora deu traço de audiência.

Segundo as mesmas fontes do mercado ouvidas pela reportagem de VEJA, os executivos dos canais de notícias não consideram a JP News como uma concorrente, muito menos como um canal de notícias. Segundo eles, embora a emissora tenha levado para a TV seus programas de grande audiência nas rádios, como Os Pingos nos Is e Jornal da Manhã, a JP News é vista mais como um canal de entretenimento que propriamente de notícias.

Vale frisar que montar uma emissora de TV não é fácil e a JP News ainda não conseguiu se acertar em detalhes técnicos, como imagem escura e iluminação precária, cenários ruins e áudio com atraso. Com uma linha editorial francamente favorável ao governo Bolsonaro, paga o preço por ser chapa-branca especialmente nesse momento em que os índices de rejeição ao presidente estão nas alturas. Fica difícil conquistar novas audiências além dos círculos bolsonaristas radicais e adeptos das fake news.