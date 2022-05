Jove de ‘Pantanal’ é o retrato perfeito do ‘esquerdomacho’ brasileiro

Rico, mimado, branco, adepto do amor livre com as mulheres, inimigo do estereótipo da masculinidade e cheio de ideais progressistas. A descrição é de Jove, personagem interpretado por Jesuíta Barbosa no remake de Pantanal, da Globo. Para atualizar o papel vivido por Marcos Winter na trama originalmente escrita por Benedito Ruy Barbosa, a novela das 9 não economiza em colocar características típicas de um jovem “esquerdomacho” atual no filho de José Leôncio (Marcos Palmeira) na nova versão.

Com um texto equilibrado e sutil, Bruno Luperi, autor da adaptação, alfineta o bolsonarismo com Tenório (Murilo Benício), ao mesmo tempo em que debocha de comportamentos da esquerda com o amado de Juma (Alanis Guillen). Bem longe do Pantanal da trama, o herdeiro legítimo de José Leôncio passou muitos anos longe do pai, sendo criado pela família de Madeleine (Karine Teles) no Rio de Janeiro, onde estudou em boas escolas e se tornou um jovem moderno.

O “esquerdomacho” é um conceito popular disseminado nas redes sociais para denominar um jovem de esquerda que prega o amor livre, costuma fotografar mulheres nuas para “empoderá-las” e ficar com elas. Ele geralmente tem dinheiro, passa uma imagem de não ser tóxico, machista e muito menos violento, além de apoiar a luta feminista, e cultivar um jeito sensível e intelectual que conquista as mulheres. É como Jove, por exemplo, se comportou ao fugir de qualquer compromisso com Naiara (Victoria Rossetti) e Guta (Julia Dalavia), enquanto tenta “educar” Juma na história.

Ao longo da trama, o personagem de Jesuíta não come carne (o que já mudou) por ser contra os maus-tratos aos animais no agronegócio; namora com Naiara, se envolve com Guta e se apaixona por Juma; prega contra a masculinidade tosca e o machismo; tenta convencer os outros de seus ideais; e vive sustentado pela pensão do pai. O tempo inteiro, o mocinho preza pela liberdade de ser quem quiser, enquanto foge de qualquer tipo de responsabilidade, seja emocional ou financeira.

No capítulo de terça-feira, 24, Mariana (Selma Egrei) teve um embate com o neto. A ricaça em processo de falência ordenou que o filho de Madeleine comece a se preocupar com a herança do pai. Após dizer que não estava preocupado com dinheiro, recebeu uma invertida. “Então, acho bom você procurar um emprego, né? Para pagar suas contas”, disse a avó, sem paciência. A fala foi o suficiente para um pequeno surto do livre Jove, que, diante das opções, milagrosamente retornará à fazenda de Zé Leôncio para se tornar um verdadeiro pantaneiro.

Como na história original, o herdeiro deve preferir se adaptar à vida no campo em meio à pecuária do que se virar sozinho na metrópole carioca. E com o mimado, mais uma vez, Pantanal cumpre sua missão em causar furor nas redes sociais com uma chuva de comentários repreendendo o comportamento controverso do sobrinho de Irma (Camila Morgado).

