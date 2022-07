Jove come café da manhã invisível: ‘Pantanal’ vira meme mais uma vez

Após momentos marcantes como “a fivela de respeito” de Alcides (Juliano Cazarré) e o “fala nada, Muda (Bella Campos)!”, Pantanal virou meme mais uma vez com o capítulo desta quinta-feira, 1º, que mostrou Jove (Jesuita Barbosa) comendo um café da manhã – só que invisível. Na cena em questão, o personagem parece cortar uma fruta que não existe em seu prato durante o desjejum com José Leôncio (Marcos Palmeira) e Filó (Dira Paes). Erro de continuidade ou não, a sequência caiu na graça do público do Twitter, que está sempre atento aos mínimos detalhes.

Confira:

O segredo da dieta do Jove em Pantanal. pic.twitter.com/13B1pjSOt8 — Thiago Pasqualotto (@thiago_p) July 1, 2022

Apesar de parecer uma comida invisível, Jove havia acabado de comer um pedaço de abacaxi e estava apenas raspando o resto do prato com os talheres. A gesticulação do ator passa, de fato, a impressão de que ele estava fingindo comer. Após a troca de ângulos, outro pedaço de abacaxi surge no prato do personagem. Nas redes, o momento virou piada como o “segredo da dieta de Jove”.

Esse não foi o primeiro meme de Pantanal e nem deve ser o último, já que a novela foi feita para bombar na internet, conforme publicado em VEJA desta semana. Desde a estreia, em março, foram mais de 2 milhões de tuítes sobre a trama, de memes a ships (torcidas) de casais, gerando 329 milhões de visualizações.

Favorita do público, Maria Bruaca (Isabel Teixeira) escancara o feminismo de araque de Guta (Julia Dalavia), sua filha moderninha, e arrematou os telespectadores quando pegou nas partes íntimas do peão Alcides (Juliano Cazarré) e soltou a cantada: “Nossa, ‘Arcides’. Não sabia que ‘ocê’ andava armado”. O trecho publicado no perfil da Globo no Twitter foi visto mais de 645 000 vezes.

Outra cena que não saiu da boca dos tuiteiros na internet e até nas ruas foi quando Juma (Alanis Guillen) pediu silêncio para Muda que, até aquele momento, não falava nada mesmo pois se fingia se muda na trama. A ironia da frase “não nala nada, Muda!” chegou a virar figurinhas espalhadas pelo WhatsApp.

Até mesmo o caráter duvidoso de Irma (Malu Rodrigues/Camila Morgado) foi alvo de chacota dos telespectadores. A personagem passa a trama cobiçando os parceiros da irmã, Madeleine (Bruna Linzmeyer/Karine Teles), e de Filó (Leticia Salles/Dira Paes). Por ter dado em cima de José Leôncio (Renato Góes/Marcos Palmeira) e Gustavo (Gabriel Stauffer/Caco Ciocler), Irma foi apelidada de “Talarirma”, junção do nome da personagem com “talarica”, termo cunhado para apontar mulheres que roubam namorado de uma amiga.

Entre os outros assuntos bombados estão a obsessão de José Leôncio pela música Cavalo Preto e o apego do público pelas gírias panteneiras, como falar “Pantanar”, “ara!” e ficar com”réiva!” como a Juma.

Continua após a publicidade