José Leôncio feminista e pró-LGBTQIA+ marca o remake ‘Pantanal’ na Globo

Escolhido pelo avô Benedito Ruy Barbosa para fazer a adaptação de Pantanal para a Globo, Bruno Luperi até o momento demonstrou uma fidelidade quase integral aos enredos do autor original da novela, exibida pela extinta Manchete em 1990, como preservar a saída de Madeleine (Karine Teles) e Trindade (Gabriel Sater) – ao menos até o momento – da trama. Entretanto, o neto registra sua marca no remake colocando no ar discursos progressistas que inexistiam na versão original. O protagonista José Leôncio (Marcos Palmeira) é um exemplo emblemático dessa pregação de posturas mais tolerantes e condizentes com o mundo atual.

Antes interpretado por Cláudio Marzo, o fazendeiro da Pantanal original era um homem muito mais bronco, rude e até homofóbico. Se na primeira versão o personagem apenas ria do bullying sofrido pelo mordomo gay Zaqueu (João Alberto Pinheiro), nas mãos dos peões da fazenda, nesta, o protagonista aprendeu em apenas uma conversa com Mariana (Selma Egrei) que homofobia é crime – e ainda passou os conhecimentos e a bronca adiante aos funcionários. O preconceito de Leôncio com o jeito “delicado demais” de Jove também foi mais incisivo na Pantanal de 1990, dando lugar a um pai mais compreensivo e “para frente”.

O pecuarista de antigamente passou bem longe de ser um homem tão feminista quanto o atual Zé Leôncio, que faz questão de estimular Juma (Alanis Guillen) e Maria Bruaca (Isabel Teixeira) a buscar seus direitos como dona de terra e esposa de Tenório (Murilo Benicio), respectivamente, garantidos pela Justiça brasileira. O mocinho pediu que a nora, sem formação básica, não assinasse nenhum documento que possa fazê-la perder o terreno de sua tapera. E em meio a uma guerra velada com o vilão Tenório, conseguiu uma advogada para que Bruaca tenha direito a metade dos bens do marido grileiro, de quem ela está se separando.

Apesar de ter colocado internet em sua fazenda há poucas semanas, o pai de Jove (Jesuita Barbosa) é bem informado sobre as notícias falsas espalhadas pelas redes sociais, além de tecer críticas contundentes aos políticos corruptos e até mesmo a agropecuaristas mal-intencionados. É evidente que a pregação politicamente correta de Pantanal às vezes exagera e cansa – mas impossível negar que ela é um avanço e tanto na TV.

