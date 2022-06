Jon Snow, de ‘Game of Thrones’, deverá ganhar série própria na HBO

Com o lançamento de A Casa do Dragão (House of The Dragon) em 21 de agosto, que contará a história da Casa Targaryen 200 anos antes dos acontecimentos de Game of Thrones, agora é a vez da história do personagem Jon Snow ganhar uma série para chamar de sua. O canal por assinatura HBO anunciou que está desenvolvendo um spinoff centrado no personagem e que o ator Kit Harington deverá voltar ao papel.

Na oitava e última temporada de Game of Thrones, Jon Snow descobre que seu nome era Aegon Targaryen e que ele seria o legítimo herdeiro ao Trono de Ferro. Snow, no entanto, é exilado de Westeros e viaja para além da muralha com os selvagens, deixando sua vida antiga para trás.

Não há, no entanto, nenhuma informação ainda sobre como seria a série sobre Jon Snow nem o que ela iria abordar. O projeto, segundo uma reportagem do site The Hollywood Reporter, pode abrir espaço para o surgimento de outros spinoffs de personagens como Arya Stark, Sansa Stark e Brienne de Tarth.