Jenny Han repete fórmula de ‘Para Todos os Garotos’ em nova série

Sol, mar, sorvete e primeiros amores são elementos inesgotáveis em narrativas juvenis que se passam no verão. No caso de Belly (Lola Tung), alguns primeiros amores, no plural. A adolescente é protagonista de O Verão que Mudou Minha Vida, nova série do Prime Video, da Amazon. Trata-se de uma adaptação do livro de mesmo título, parte da trilogia Verão, da americana Jenny Han, publicada no Brasil pela Intrínseca. Han, que também assina a produção da série, lança mão dos mesmos ingredientes imbatíveis de Para Todos os Garotos que Já Amei, sua outra trilogia, transformada em filmes de sucesso pela Netflix. Em ambas as produções, uma adolescente não muito popular, com uma melhor amiga descolada, de repente parece atrair olhares desejosos de rapazes com pinta de galã — os quais nunca antes repararam em sua existência. Uma subversão de lógica até bastante comum em produções do gênero, mas que no universo de Han aparece sem moderação. Adiciona-se uma pitada de drama transgeracional, com forte presença da família na narrativa, e voilà — a receita de Jenny Han está pronta.

Na história, Belly está prestes a completar 16 anos e viaja com a mãe e o irmão mais velho para o mesmo lugar que visita todo verão, religiosamente, desde a infância: a elegante casa de praia da amiga rica da mãe, onde reencontra os encantadores irmãos Conrad (Christopher Briney), o esportista com ares de badboy, e Jeremiah (Gavin Casalegno), o carismático “golden retriever humano”. É num cenário paradisíaco e familiar que Belly, embalada pelas agridoçuras dessa fase da vida, vai se envolver em uma espécie de triângulo amoroso com os dois rapazes. O drama ganha ainda outra camada quando um terceiro rapaz entra em cena. Confusa, Belly precisa decidir qual das opções, afinal, é sua preferida — um dilema que, veja bem, não é dos piores problemas a ser encarado na vida.

A fórmula açucarada que coloca a protagonista no centro da atenção masculina é a mesma de Para Todos os Garotos e, como a trilogia de filmes da Netflix, a nova série promete conquistar desde fãs adolescentes aos nem tão jovens assim. Antes mesmo de sua estreia, O Verão que Mudou Minha Vida já havia sido renovada para uma segunda temporada pela Amazon.

Em seu papel como roteirista da adaptação, Han trabalhou algumas atualizações na história, visto que o livro O Verão que Mudou Minha Vida foi originalmente escrito em 2009. A presença das redes sociais e de mensagens de texto foram incorporadas do enredo, e um dos personagens foi modificado para apresentar maior fluidez sexual – o que é revelado em um dos episódios com a espontaneidade necessária. Apesar da fórmula pronta, Han tem tato para delinear as angústias da adolescência, nos livros e nas telas. Felizmente, as produções do gênero cada vez mais se distanciam de representações irreais, com jovens estereotipados como baderneiros e sexualmente bem-resolvidos. As personagens da autora funcionam com naturalidade e, de fato, se parecem com adolescentes e agem como tais. É, afinal, uma fase confusa e intimidadora. No mais, vale acompanhar os episódios para os que procuram uma programação leve e que flui, amena, como uma tarde de verão.