Inteligência artificial criou trama para ‘Black Mirror’ – eis no que deu

A inteligência artificial (IA) tem sido parte de Black Mirror desde a concepção do seriado — como objeto de estudo, sátira e crítica. Durante a pré-produção da sexta temporada, porém, ela quase assumiu um novo papel: nada menos do que o de co-autora da série. Intrigado pelas possibilidades do ChatGPT, instrumento de pesquisa alimentado por direções de usuário, o criador Charlie Brooker decidiu testar como seria um episódio escrito inteiramente por IA.

Em entrevista ao veículo Empire, o roteirista afirmou que partiu de um comando simples, “gere um episódio de Black Mirror.” O resultado, segundo ele, “parece, à primeira vista, algo plausível, mas assim que é observado com atenção se revela uma porcaria.” O método utilizado pelo robô-escritor teria sido agregar todas as sinopses do seriado e misturá-las, “sem um pingo de originalidade.”

Mesmo que frustrante, porém, o experimento ainda conseguiu ser útil para Brooker, que revisou o trabalho que havia feito até então. Decepcionado com a capacidade de computadores, resolveu descartar a premissa de personagens presos dentro da tecnologia — foco de episódios como Playtest, San Junipero e USS Callister. Desta vez, ele promete jogar fora “qualquer ideia do que um capítulo de Black Mirror deve ser.”

A sexta temporada do seriado estreia em 15 de junho na Netflix e encerra um hiato de quatro anos. Com nomes de peso como Salma Hayek e Aaron Paul, a nova leva aposta mais na metalinguagem, na comédia e até numa volta ao passado — dois dos cinco episódios, Beyond The Sea e Demon 79, se passam no século XX.