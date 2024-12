Ida ao SBT? Tiago Leifert aponta qual é a sua prioridade na carreira

Em meio negociações com o SBT, o apresentador Tiago Leifert fez uma live em seu canal no YouTube e deixou claro quais são as suas prioridades para a carreira. “Qualquer coisa que aconteça na minha vida daqui pra frente, se acontecer, a minha prioridade é estar aqui com vocês. É nunca mais perder isso aqui, nunca mais perder a oportunidade de falar ao vivo, de poder me defender”, disse sobre sua plataforma na internet. Sem citar nenhuma emissora, Leifert garantiu que “qualquer negociação que venha a acontecer no futuro” precisa incluir uma condição: a permanência dos seus canais na internet, deixando em aberto a possibilidade de retorno à televisão.

Com foco na última rodada do brasileirão, que sagrou o Botafogo como campeão, a transmissão ao vivo de Leifert também comparou o seu trabalho nas diferentes plataformas. “Eu acho que quando eu estava na televisão, o programa não era meu. A gente trabalha para uma empresa. Mesmo que a gente às vezes dê nossa opinião, lá não é o nosso canal, não é a nossa galera”, explicou ele, dizendo que, no YouTube, o público consome o conteúdo por escolha. “Vocês vêm aqui porque querem ouvir a gente falar, já gostam do canal. Vocês podem discordar de uma coisa ou outra, mas já gostam do canal”, apontou o apresentador, contrapondo a internet à televisão aberta, em que a grade é fixa e a escolha é limitada.

Caso feche com o SBT, a ideia é que Leifert seja o principal narrador do canal, assumindo jogos da Champions League e da Copa Sul-Americana. Além de dar voz aos jogos, ele também participaria de outros projetos ligados ao esporte e ao entretenimento na emissora, que está passando por uma reestruturação interna e por uma grande reformulação da sua programação.

