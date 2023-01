Ibope da posse de Lula supera o da de Bolsonaro e é o maior em 20 anos

A terceira posse de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente do Brasil neste domingo, 1º, rendeu à Globo a maior audiência do evento em 20 anos, além de superar a marca da cerimônia de posse de Jair Bolsonaro em 2019. De acordo com dados exclusivos obtidos por VEJA com a emissora, a transmissão deste ano marcou 15 pontos e obteve 38% de participação do total de televisores ligados na Grande São Paulo. Com Bolsonaro, a posse havia registrado 14 pontos.

Lula quase bateu o próprio recorde de audiência, registrado em 2003, quando a Globo marcou 23 pontos no Ibope e 62% de participação na região paulista. Entretanto, vale ressaltar que o padrão de consumo de TV mudou drasticamente em 20 anos, principalmente com a chegada do streaming — a plataforma Globoplay também transmitiu a posse. A partir de 1º de janeiro de 2023, cada ponto do Ibope em São Paulo equivale a 76.953 domicílios ou 206.674 indivíduos.