Humorista Jimmy Fallon é enrolado em processo de abuso sexual contra menor

O apresentador americano Jimmy Fallon, de 47 anos, está sendo acusado de ter permitido o abuso sexual contra uma menor de idade nos Estados Unidos. A suposta vítima, que tem sua identidade preservada até o momento, está processando o ator Horatio Sanz, ex-integrante do elenco do Saturday Night Live, por ter abusado dela em uma festa ocorrida em maio de 2002, quando ela tinha 17 anos e ele 33. Segundo a revista americana Variety, a mulher, sob o condinome Jane Doe, quer incluir Fallon, o humorista Tracy Morgan e o produtor Lorne Michaels como réus, argumentando que eles teriam permitido a má conduta de Horatio Sanz.

De acordo com documentos do processo que corre na Justiça americana desde agosto de 2021, Horatio Sanz, atualmente com 53 anos, aliciou Jane Doe quando ela era uma adolescente e fã do Saturday Night Live. O ator teria ultrapassado limites consensuais com beijos e apalpadas impróprios.

Na denúncia, Jane explica que comparecia com frequência a festas do programa junto com seus amigos, também adolescentes, entre 2000 e 2002, e admite ter ingerido bebida alcoólica na companhia de Jimmy Fallon e Horatio Sanz. O hoje apresentador de talk-show também teria questionado a idade da acusadora, e sido informado de que ela ainda estava no ensino médio. Pelos autos, o assédio de Sanz ocorreu em uma after-party em maio de 2002, num espaço alugado por Tracy Morgan.

O advogado de Horatio Sanz, Andrew Brettler, negou as acusações e expôs que a mulher pediu um pagamento de 7,5 milhões de dólares antes de entrar com o processo no ano passado. Representante legal da suposta vítima, Jeffrey P. Fitz protocolou uma queixa citando Sanz e NBCUniversal como réus, além de alegar que pelo menos dezoito funcionários da produção do SNL sabiam ou deveriam saber do aliciamento de menores e má conduta sexual de Sanz, principalmente Fallon, Morgan e Michaels. Em uma audiência prevista para setembro, Jane Doe apresentará um pedido para incluir os três como réus no processo.

A NBCUniversal apresentou uma moção para rejeitar a queixa em abril deste ano, argumentando que a companhia não era responsável pela conduta fora do horário de trabalho de Sanz. “Os empregadores não têm o dever geral de proteger terceiros da possibilidade de abuso sexual por parte de seus funcionários””, escreveram os advogados.