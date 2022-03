‘How I Met Your Father’ e série da Marvel, o que ver no streaming em março

As plataformas de streaming vão receber uma variedade apetitosa de estreias no mês de março. As produções vão desde casos reais, como o da golpista Elizabeth Holmes, que enganou o Vale do Silício com promessas de revolucionar a medicina até uma esperada nova série da Marvel. Confira dicas para colocar na agenda:

The Dropout

Onde: Star+

Protagonizada por Amanda Seyfried, a série que chega à plataforma na quinta-feira, 3, retrata a vida e os golpes de Elizabeth Holmes, que prometeu revolucionar a medicina através de uma máquina supostamente capaz de identificar centenas de doenças com uma única gota de sangue. Avaliada em 9 bilhões de dólares, a Theranos, empresa fundada por ela, acabou se revelando uma grande farsa, e a história ficou conhecida com um dos maiores golpes da história do Vale do Silício.

Elza e Mané – Amor em Linhas Tortas

Onde: Globoplay

A minissérie narra o relacionamento conturbado entre a cantora Elza Soares, que morreu em janeiro desse ano, e o jogador de futebol Garrincha. A obra começou a ser gravada no segundo semestre de 2021, e chega ao streaming no dia 4 de março, trazendo cenas inéditas do último show da cantora. Além de música e futebol, os episódios transitam por temas como alcoolismo, machismo, conservadorismo, violência doméstica, ditadura e preconceito.

How I Met Your Father

Onde: Star+

O reboot de How I Met Your Mother estreia no Brasil em 9 de março, e acompanha a saga de Sophie (Hilary Duff) em busca de seu grande amor. Em um futuro próximo, a protagonista conta ao filho a história de como conheceu o pai do garoto, levando o expectador para suas aventuras na agitada Nova York de 2022. No ar nos Estados Unidos desde janeiro, a produção tem conquistado fãs nostálgicos em busca de referências à série original.

Projeto Adam

Onde: Netflix

A trama de ficção científica chega à Netflix no dia 11 com Ryan Reynolds no protagonismo. No filme, Adam (Reynolds) é um piloto que volta no tempo em busca de segredos que podem ajudá-los a salvar o mundo. Uma vez no passado, ele encontra a sua versão pré-adolescente e seu falecido pai (Mark Ruffalo), criador da viagem no tempo.

Amsterdam

Onde: HBO Max

Aposta da HBO no mercado latino, a série chega ao Brasil no dia 20 de março, e é uma ótima aposta aos amantes das comédias românticas. A trama acompanha Nadia (María Evoli) e Martín (Hoze Meléndez), um casal de jovens que precisa equilibrar o relacionamento com a tentativa de fazer sucesso no cenário artístico mexicano.

Cavaleiro da Lua

Onde: Disney+

Nova série da Marvel para o streaming, a produção estreia no dia 30 de março e acompanha Marc Spector, um ex-agente da CIA que se torna um mercenário e acaba ganhando poderes depois de quase morrer durante uma missão no Egito — assumindo o posto do justiceiro Cavaleiro da Lua. Protagonizada por Oscar Isaac, a série deve explorar um lado mais sombrio da colorida Marvel, se debruçando sobre as questões psicológicas do personagem dos quadrinhos, que lida com um transtorno de personalidade.