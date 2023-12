Hit mundial, série brasileira ‘DNA do Crime’ é renovada pela Netflix

A Netflix anunciou nesta terça-feira, 5, que a série brasileira DNA do Crime – que se tornou um hit mundial da plataforma – terá uma segunda temporada. A produção protagonizada por Maeve Jinkings e Rômulo Braga é a primeira trama de ação nacional e segue uma equipe da Polícia Federal na caça à uma quadrilha de roubo a bancos na fronteira do Brasil com o Paraguai. A série lançada em 14 de novembro chegou ao topo da lista de produções mais vistas em língua não inglesa do serviço de streaming, acumulando 50,8 milhões de horas consumidas e 6,5 milhões de visualizações entre os dias 13 e 19 do mês passado. DNA do Crime também entrou no top 10 de 71 países.

A série foi criada por Heitor Dhalia (também diretor-geral), Bernardo Barcellos e Leo Levis, conta com produção de Manoel Rangel e Egisto Betti. O roteiro é de Bernardo Barcellos e Bruno Passeri.

A história da série DNA do Crime

Inspirada em crimes reais, DNA do Crime segue a história de Benício (Rômulo Braga) e Suellen (Maeve Jinkings), dois policiais federais sediados em Foz do Iguaçu na caça de uma quadrilha de roubo a bancos na fronteira do Brasil com o Paraguai. Benício perdeu o melhor amigo, também agente da PF, durante uma fuga de presidiários e busca justiça e um pouco de vingança também. Para o personagem, a fuga tem ligação com um roubo milionário, portanto, os ladrões são responsáveis pela morte de seu colega. Já Suellen acabou de voltar da licença-maternidade e precisa se provar dentro da instituição e, para isso, se sujeita a trabalhar com o protagonista, conhecido por quebrar os protocolos da polícia. Na trama, o uso de DNA se torna crucial na busca pela resolução dos crimes.

