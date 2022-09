Hillary Clinton diz a VEJA se perdoou Brasil por incidente com calcinha

Em entrevista exclusiva a VEJA, Hillary Clinton revelou se perdoou o Brasil por um episódio desagradável vivido no país em 1995. Durante uma visita ao lado do marido, Bill Clinton, o então presidente dos Estados Unidos, a first lady foi flagrada com sua calcinha à mostra enquanto conversava com a primeira-dama do Brasil na época, Ruth Cardoso, esposa de Fernando Henrique Cardoso. O fotógrafo que fez o registrou vendeu a imagem para a Duloren, uma marca de lingerie, que estampou anúncios em outdoors: “Senhor Presidente dos Estados Unidos da América: Vossa Excelência não imagina do que uma Duloren é capaz”. A propaganda causou uma saia-justa internacional com Hillary, que decidiu parar de usar saias por causa do episódio e adotou ternos.

Hoje, após 27 anos, a democrata se diverte sobre o assunto e diz não guardar mágoas. “Perdoei absolutamente. Foi um minúsculo grupo de pessoas no seu ótimo, bonito e grande país. Me ensinou uma importante lição, mas eu admiro e sempre gostei das minhas visitas ao Brasil”, declarou Hillary Clinton a VEJA. A candidata à presidência dos Estados Unidos pelo partido Democrata em 2016 lançou na última sexta-feira, 9, a série Gente de Coragem, na Apple TV+, em que conta, ao lado da única filha, Chelsea, histórias de mulheres inspiradoras.

