Grazi holográfica e acerto de contas: como foi o final de ‘Travessia’

O final de Travessia teve a aguardada cena em que Débora (Grazi Massafera) volta à vida através de um holograma para falar três frases para Chiara (Jade Picon). Simulação criada por Talita (Dandara Mariana), a ex-noiva de Guerra (Humberto Martins) apareceu para a filha após a jovem colocar óculos de realidade virtual em seus olhos e “entrar” no metaverso criado apenas para que ela conhecesse, enfim, sua mãe. Lá, Chiara entendeu ser filha biológica do vilão Moretti (Rodrigo Lombardi), que terminou a novela das 9 da Globo sem aprender nada, muito menos que é o verdadeiro pai da herdeira de seu rival. A Débora holográfica até que não ficou tão surreal, e a direção usou alguns efeitos para parecer que ela estava “falhando”, fazendo a personagem de Jade Picon abraçar o vento.

Vilão que não praticou muitas maldades, Ari (Chay Suede) teve seu acerto de contas com a justiça, ficando preso por alguns meses. Após sair, reencontrou Chiara, que lhe permitiu conhecer o filho deles — que ela pretendia dar à adoção, mas desistiu.

A protagonista Brisa (Lucy Alves) foi escanteada durante a novela e até no último capítulo, mas conseguiu casar com Oto (Romulo Estrela), em um casório no quintal do boteco da novela, com direito a robô Haroldo levando as alianças. Outro casal que chegou ao altar sem igreja foi Helô (Giovanna Antonelli) e Stênio (Alexandre Nero).