Globo usa pais de Buba em tentativa de virada no capítulo 100 de Renascer

O remake de Renascer chega ao seu 100° capítulo nesta quinta-feira, 16. No ar desde janeiro, quando estreou no horário nobre da TV Globo, o folhetim não decolou em audiência como esperado. Segundo dados da Kantar Ibope Media, na semana passada, a novela marcou 25,8 pontos de média na Grande São Paulo — quase dois pontos a menos do que sua antecessora, Terra e Paixão, que obteve 27,6 pontos na semana anterior ao seu episódio de número 100.

Na tentativa de elevar a repercussão da trama, a Globo sacará de um expediente clássico nos folhetins em crise: a passagem do centésimo capítulo será pretexto para promover uma virada nos rumos da trama. Hoje, vai ao ar um capítulo especial, marcado por reviravoltas em vários núcleos. O destaque será o encontro entre Buba (Gabriela Medeiros) e seus pais, cena com a qual se esperar sacudir o enredo. A passagem é totalmente inédita e não existia na versão original da obra, escrita por Benedito Ruy Barbosa na década de 1990.

Mulher trans assim como sua intérprete, Buba enfrentou a rejeição da família e foi expulsa de casa aos 16 anos. Desde então, ela passou pela transição de gênero e ficou mais uma década sem contato com os pais, mas decidiu reencontrá-los depois de ser incentivada pelo cunhado José Augusto (Renan Monteiro). Malu Galli e Guilherme Fontes foram escalados para interpretar Meire e Humberto, os pais da personagem.

No capítulo de hoje, Buba viajará para sua cidade natal, no interior do Rio de Janeiro, acompanhada de José Augusto. O futuro casal se hospedará em um hotel cujo recepcionista, Décio (Miguel Rômulo), é um amigo de infância da psicóloga. Ele não a reconhece, mas vê semelhança entre a garota e um antigo conhecido, Beto — “nome morto” de Buba, pelo qual era chamada antes da transição de gênero. O rapaz acreditava que o amigo havia morrido em acidente fatal, mentira cruel espalhada pelos pais da jovem. Apesar da decepção, Buba não desistirá de reencontrar a família. Ela irá até a porta da casa dos pais e sofrerá novamente com o desprezo da mãe, que não a deixará entrar.

Paralelamente, no núcleo baiano do folhetim, Ritinha (Mell Muzzillo) e Eliana (Sophie Charlotte) serão protagonistas de um grande barraco. Cansada de sofrer traições, a esposa de Damião (Xamã) sairá no tapa com a dondoca depois de ser provocada. “Você não dá conta do fogo do teu marido e quer botar a culpa em mim? Tô falando alguma mentira? Quantas vezes vocês me viram ir atrás do Damião? Se ele veio aqui, foi pra encontrar o que num tem em casa”, alfinetará Eliana. Possessa, Ritinha partirá para cima da ex-modelo.

O episódio também movimentará a novela com um mistério do passado. Durante uma conversa com Sandra (Giullia Buscacio), o libanês Rachid (Almir Sater) revelará ter sido casado com Marianinha, irmã mais velha da saudosa Maria Santa (Duda Santos). A personagem, que nunca apareceu na trama, foi expulsa de casa após engravidar em um estupro. Rachid a encontrou vagando na estrada e os dois se apaixonaram. Ele decidiu assumir a responsabilidade pelo filho que a jovem esperava.

Batizado de Kalil, o primogênito de Marianinha sumiu no mundo durante a adolescência. Se o remake seguir a mesma história do folhetim original, os próximos episódios devem revelar que Kalil é pai de Teca (Lívia Silva), jovem de rua que, por sua vez, é sobrinha-neta da falecida esposa de José Inocêncio (Marcos Palmeira).

