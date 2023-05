Globo transforma beijo lésbico em selinho na TV aberta

A Globo anda mais conservadora em relação a demonstrações de afeto LGBTQIA+ na TV aberta. Após cortar o segundo beijo entre as personagens Helena (Priscila Sztejnman) e Clara (Regiane Alves) em Vai na Fé, atual novela das 7, a emissora reduziu um beijo lésbico a um selinho numa cena de Aruanas, série do Globoplay que teve um episódio exibido na noite de terça-feira 16 na TV. Na sequência, as ex-namoradas Olga (Camila Pitanga) e Ivona (Elisa Volpatto) se reencontram em uma exposição de arte e dão um beijo longo, de dez segundos. A cena pode ser vista na íntegra no serviço de streaming da Globo, mas o telespectador da TV aberta ficou apenas com um trechinho do momento.

Você dá conta? Cena completa do beijo da Ivona e da Olga em Aruanas. Se a Globo não mostra, eu mostro. pic.twitter.com/QTJ7oFraSE — Volpatto Reason (@volpattoreason_) May 17, 2023