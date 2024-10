Globo prepara homenagem a Cid Moreira no ‘Jornal Nacional’

A Globo prepara uma grande homenagem ao jornalista Cid Moreira em uma edição especial do Jornal Nacional nesta quinta-feira, 3. Como âncora do telejornal, Moreira esteve à frente da bancada por quase três décadas, desde sua estreia em 1969, até 1996, quando foi substituído por William Bonner. As equipes de jornalismo já foram convocadas para trabalhar no material que será usado, já que Cid apresentou aproximadamente 8.000 edições do JN. Depoimentos com ex-colegas de Cid também estão sendo gravados para compor a homenagem.

Ao longo da programação, o jornalista também receberá homenagens. Pela manhã, Patricia Poeta e Ana Maria Braga se emocionaram em seus respectivos programas, o Encontro e o Mais Você. O SP2 e o Jornal Hoje também exibirão compilados dos melhores momentos de Cid Moreira.

A emissora também estuda um especial no Globo Repórter desta sexta-feira, 3, até porque Sandra Annemberg, amiga pessoal de Cid, apresenta a atração.

