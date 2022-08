Globo e Netflix tiram casquinha do sertanejo em novas séries nacionais

Com o sucesso do sertanejo nas rádios e plataformas de streaming, como Spotify, no Brasil, a TV, agora, investe pesado no gênero para tirar uma casquinha desse fenômeno — e atrair audiência e assinantes. Enquanto o Globoplay lançou Rensga Hits!, protagonizada por Alice Wegmann, em 4 de agosto, a Netflix já tem na manga a série Só Se For por Amor, programada para 21 de setembro e com Lucy Alves no papel principal. Ambas são focadas na história de jovens mulheres cantoras e compositoras que almejam o estrelato, enquanto enfrentam as dificuldades do mercado musical competitivo e relacionamentos amorosos conturbados. Ambas observam os bastidores de gravadoras e dos bares onde se apresentam artistas amadores, a concorrência artística e doses açucaradas de romance.

Em Rensga Hits, Raíssa Medeiros (personagem de Alice) descobre que é traída às vésperas de seu casamento e decide abandonar o noivo no altar para seguir seu sonho: dominar os palcos com suas composições sobre relacionamentos fracassados. Com a “sofrência” da letra de Bandida, a aspirante chama a atenção de um produtor musical e, após alguns contratempos, encontra sua primeira oportunidade relevante na indústria. No meio do caminho, a goiana faz uma descoberta ainda pior: seu pai, que acreditava estar morto, está vivíssimo, tem uma outra filha e uma gravadora endinheirada. A série do Globoplay conta com músicas sertanejas autorais e alguns paralelos com artistas brasileiros, como Marília Mendonça, Gusttavo Lima e Luan Santana.

Já Só Se For por Amor, será voltada para o romance de Deusa (Lucy Alves) e Tadeu (Filipe Bragança), casal apaixonado que brilha em palcos junto com uma banda. Um produtor musical, então, vê potencial na vocalista e oferece a oportunidade de fazê-la uma estrela solo. A mocinha decide abandonar o grupo e correr o risco de perder o amado pela ambição de brilhar sozinha. Resta aguardar a estreia da produção da Netflix para descobrir qual das duas histórias fará o público cantar mais.