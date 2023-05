Globo corta beijo lésbico em ‘Vai na Fé’, e atriz se manifesta

A Globo cortou um beijo lésbico previsto para entrar no capítulo de Vai na Fé exibido na noite de quarta-feira, 10. Conforme havia sido anunciado no resumo da emissora, a personal trainer Helena (Priscila Sztejnman) beijaria sua aluna Clara (Regiane Alves) — com quem vem alimentando um clima de romance há semanas — durante um treino na casa da esposa de Theo (Emilio Dantas). A sequência, porém, teve a cena do beijo limada quando foi ao ar. Sem o selinho, o momento perdeu o sentido. As duas ficaram se encarando até Helena pedir desculpa, sem um motivo claro. Curiosamente, esse não seria o primeiro contato íntimo entre as duas personagens — elas já se beijaram no capítulo exibido em 29 de abril, quando Clara tomou a iniciativa para driblar o assédio de homens inconvenientes em um bar. Procurada pro VEJA, a Globo disse, em nota: “Toda novela está sujeita a edição. Uma rotina que atende às estratégias de programação ou artísticas. Isso, inclusive, é sinalizado nos resumos de capítulos divulgados pela Globo”.

No Twitter, Regiane Alves lamentou o corte da cena com uma mensagem de torcida por um mundo mais tolerante. “Devagar e sempre… Um passo de cada vez para a construção de um futuro onde todas as formas de amor possam ser aceitas e celebradas”, escreveu.