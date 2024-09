Gianecchini relembra burnout durante novela da Globo: ‘Pedi muito perdão’

O ator Reynaldo Gianecchini foi, por anos, figurinha carimbada nas novelas da Globo. O trabalho, no entanto, não era só glamour: em entrevista ao podcast Selfie Service, ele relembrou um momento dramático da carreira, que aconteceu durante as gravações da novela Da Cor do Pecado. “Lembro muito do dia no estúdio que tive um burnout, deu um tilt, não ia mais, não gravava mais uma frase e eu tinha mais 30 cenas para fazer porque protagonista é muito bizarro, tem que gravar 30 cenas por dia”, disse ele, que viveu os gêmeos Paco e Apolo na trama.

Ainda falando sobre o ocorrido, Gianecchini contou que chegou para trabalhar e disse que sua memória estava falhando, e não conseguiria gravar as cenas — essa, no entanto, não era uma opção viável, e ele precisou ser auxiliado de perto para concluir o trabalho. “A equipe era muito minha amiga, uma equipe que eu amo”, ressaltou ele. “A diretora falou: ‘amigo, nós temos que fazer. Vamos fazer frase a frase'”, relembrou o ator, que protagonizou a novela de João Emanuel Carneiro e Vincent Villari ao lado de Taís Araujo.

O esforço extra para as gravações saírem, no entanto, fez com que Gianecchini se culpasse não apenas por não conseguir desempenhar seu papel nas filmagens, mas também pelo impacto no resto do elenco. “Eu não conseguia fazer uma cena inteira e é chato para seu parceiro de cena também. Lembro que pedi muito perdão, tinha vontade de chorar muito, queria descansar, e fazer novela é isso”, desabafou o ator, que esteve em cartaz recentemente no teatro com o musical Priscilla, A Rainha do Deserto, e no streaming em Bom Dia Verônica, da Netflix.

