Gabriel Leone compara a estrutura de ‘Senna’ a Hollywood: ‘No mesmo nível’

A carreira de Gabriel Leone deu uma acelerada vertiginosa no último ano: em dezembro passado, o ator de 31 anos fez sua estreia em Hollywood como o piloto Alfonso de Portago em Ferrari, de Michael Mann. Um ano depois, está de volta às pistas como o idolatrado Ayrton Senna, tricampeão da Fórmula 1 retratado na minissérie ambiciosa que acaba de chegar à Netflix. Com os olhos do Brasil voltados para Senna, Leone descreveu o papel como o maior desafio e a maior honra de sua carreira. Em entrevista a VEJA, o carioca refletiu sobre a pressão e a responsabilidade de viver o ídolo brasileiro na tela, dissecou sua preparação física e a relação com o automobilismo e comparou a mega estrutura da trama nacional com a dominante indústria hollywoodiana. Confira a entrevista:

