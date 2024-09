‘Friends’ 30 anos: As razões que fazem da série algo tão viciante até hoje

Uma das séries de comédia de maior sucesso da história, Friends completa 30 anos no próximo domingo, 22, e segue amada por uma legião de fãs antigos e até conquistando parte das novas gerações. Estrelada por Jennifer Aniston (Rachel), David Schwimmer (Ross), Matthew Perry (Chandler), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe) e Matt LeBlanc (Joey), a produção teve dez temporadas, exibidas entre 1994 e 2004, e tinha como seus principais atributos o ritmo rápido de humor e uma química entre o elenco que a tornava irresistível ao público.

Com 236 episódios no total, Friends tinha uma média de seis piadas por minuto, e um timing bom para a maioria. Nos bastidores, de acordo com roteiristas que trabalharam no na série, às vezes os atores sabotavam algumas das piadas que não gostavam, cientes de que o texto seria reformulado — e irritando os profissionais da sala de roteiro de brinde. Apesar disso, o resultado para qualquer fã do show é positivo. O fato de que a maioria das histórias se resolviam no próprio episódio também sempre foi um grande atrativo do programa, fazendo da produção uma excelente opção para se maratonar hoje em dia.

A dinâmica entre os seis atores principais chama a atenção no showbusiness, já que muitas séries eram famosas por problemas entre o elenco por trás das câmeras, caso de O Maluco no Pedaço (1990-1996) que teve até saída da atriz Janet Hubert, após três temporadas, por ter brigado com o astro da série, Will Smith. Ao contrário disso, as estrelas de Friends firmaram laços íntimos nos bastidores, construindo amizades que ficavam aparentes na tela e que duram até hoje. O especial de 25 anos do grupo, Friends: The Reunion (2021), deixou isso claro, assim como a morte de Matthew Perry no ano passado, quando todos os antigos colegas prestaram suas homenagens carinhosas nas redes sociais.

Muito antes da popularização do termo “shippar”, termo usado para dizer que se torce por um casal, o casal Monica e Chandler aqueciam o coração dos fãs da série — ao mesmo tempo que Ross e Rachel também tinham sua própria torcida. A construção do primeiro o tornou um dos melhores casais fictícios do mundo, enquanto o vai e vem do segundo divide opiniões até os dias atuais, um sinal de que a discussão ainda é quente.

Para as gerações antigas, a história sobre jovens no começo dos 20 e poucos anos vivendo em Nova York, ao mesmo tempo que descobriam quem queriam ser na vida, as desilusões – tanto amorosas quanto profissionais, também serviam como fonte inspiradora e escapista. Afinal, a ideia de que Monica, desempregada, conseguia bancar um apartamento gigantesco na metrópole da grande maçã era tão absurda quanto o episódio em que a personagem colocou a própria cabeça dentro de um peru para animar Chandler — divertida, mas surreal.

