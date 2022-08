Famosos lamentam morte de Jô Soares

A morte do humorista e apresentador Jô Soares, na madrugada desta sexta-feira, 5, aos 84 anos, repercutiu entre os famosos, que divulgaram notas lamentando a perda do comunicador. Jô Soares estava internado no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, desde o fim do mês passado. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Veja algumas homenagens:

Jô era um grande amigo, inteligente, perspicaz, bem humorado e que adorava uma boa conversa. Acordo muito triste com a notícia de que essa grande estrela nos deixou. Apesar daquela famosa fala do filme, não, eu não sou Jô Soares. Mas como profundo admirador, eu adoraria ter sido. pic.twitter.com/A4Y8EoMATv — Pelé (@Pele) August 5, 2022

Eu tive a honra de conhecer e conviver com esse jornalista e humorista tão talentoso e querido de todos nós. Hoje o dia amanheceu mais sem graça. Vá em paz meu amigo! #ripjôsoares #josoares pic.twitter.com/N7s31M6k3E — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) August 5, 2022

em 2011, o Jô Soares me entrevistou. Pela primeira vez vim a público no feminino. Beijo-Jô! pic.twitter.com/NLuT3IzM2r — Laerte Coutinho (@LaerteCoutinho1) August 5, 2022

💔🥹

Te amo p/ todo sempre. Obrigada por tudo. Patrimônio do Brasil, Jô Soares, a lenda, mito eterno. Jô, deixa eu falar uma coisa: vc é a prova de que a frase “ninguém é insubstituível” não passa de uma balela.

Obrigada, meu amor, amigo, mestre por tudo. Viva o gordo ! 🥹💔❤️🌹 pic.twitter.com/Yzvesp7nPe — Andréia Sadi (@AndreiaSadi) August 5, 2022

O Brasil perdeu hoje um artista único, um comediante que amava seu ofício acima de tudo, um ator fora de série. Um entrevistador brilhante. Um cidadão que amava seu país e seus amigos. Jô Soares, obrigada por tanto!🥲💔 — Zélia Duncan 🏳️‍🌈 (@zeliaduncan) August 5, 2022

Obrigada por tudo Jô! Teus ensinamentos e tua risada ficam!

Um homem inteligentíssimo engraçado humano ! Vai fazer muitos falta ! APLAUSOS E MUITAS RISADAS NO CÉU !

Que lá vem história !!! todo meu amor Flavinha @FlaviaPedras pic.twitter.com/yfs52MTbQP — Barbara Paz (@bapazoficial) August 5, 2022

Lamento a morte do grande humorista Jô Soares. Porém ele, como também Chico Anisio,outro gigante que nos deixou, seriam hoje cancelados, trucidados pela imbecil patrulha dos politicamente corretos pelo humor que faziam, particularmente pelos personagens gays, negros e outros. pic.twitter.com/fmHqvVT21A — Marcelo de Carvalho (@MarceloCRedeTV) August 5, 2022

Uma luz q nunca se apaga

Bravo, Jô Soares

💜 pic.twitter.com/UZhlnnuw5F — Lulu Santos (@LuluSantos) August 5, 2022