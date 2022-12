Famosos lamentam a morte de Pedro Paulo Rangel

Morreu nesta quarta-feira, 21, o ator Pedro Paulo Rangel, aos 74 anos. Nas redes sociais, famosos lamentaram a morte do ator, que marcou a televisão brasileira com personagens como o Juca Viana, da novela Gabriela, e com seu humor alegre na TV Pirata. Em uma postagem no Instagram, o autor Walcyr Carrasco descreveu Pedro Paulo como um “ícone de uma geração de artistas que fizeram parte do dia a dia do povo brasileiro.” “Pedro fez história nas novelas, no humor e nos teatros do país com seu talento e dedicação”, escreveu o presidente eleito Lula.

Confira as homenagens:

Triste com a partida do Pedro Paulo Rangel. Era um ator delicioso de assistir. Coloria, com carisma infinito, qualquer cena. Emprestava humanidade a personagens coadjuvantes, sempre tridimensional. Inventou um jeito próprio de falar, meio afrancesado, mas muito carioca, hilário. pic.twitter.com/Cej6FcUDz7 — Gregorio Duvivier (@gduvivier) December 21, 2022

Morreu nesta madrugada o ator Pedro Paulo Rangel, aos 74 anos. Sai de cena cedo, depois de ter cumprido seu papel artístico com maestria. — Britto Jr. (@brittojr) December 21, 2022

Poxa, tive a honra de trabalhar ao lado de Pedro Paulo Rangel em uma série na fox!

Pepe, como todos chamavam, era generoso demais em cena, um talento avassalador! Que dia triste pra toda dramaturgia brasileira!

Descanse em paz, fará muita falta por aqui ❤️

Obrigado por tudo ! — victor sarro (@victorsarro) December 21, 2022