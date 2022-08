‘Família Addams’ nunca mais será a mesma após nova série de Tim Burton

Excêntricos e sombrios, os integrantes da Família Addams voltarão à cena em uma releitura da história criada por Charles Addams (1912-1988) para uma série da Netflix, com previsão de estreia ainda este ano. Agora, sob a ótica de Tim Burton — o cineasta que tem como marca registrada filmes que misturam romance e fantasia com o gótico de um jeito muito pessoal. A trama de Wandinha será centrada na primogênita da família e terá como protagonista Jenna Ortega, figura carimbada em filmes de terror dos últimos anos, como Pânico 5 e X – A Marca da Morte.

Produzida por Miles Millar e Alfred Gough, os criadores de Smallville, Wandinha terá bastante do que uma série de Netflix tem direito: a jornada de uma adolescente em se adaptar em um mundo diferente, uma escola com pessoas normais. Aqui, a filha de Mortícia (Catherine Zeta-Jones e Gomez (Luis Guzmán) vai cursar o ensino médio em um internato, onde inferniza os adolescentes que praticam bullying com seu irmão, Feioso (Isaac Ordonez), já que só ela pode torturá-lo. No teaser divulgado nesta quarta-feira, 17, a pestinha joga dois sacos cheios de piranhas na piscina com o time de natação, confirmando que a jovem manterá sua veia sanguinária. Na série da Netflix, Wandinha também estará mais madura e em busca da independência.

Segundo os produtores revelaram à revista Vanity Fair, a série na verdade acaba tendo o espírito de um filme de oito horas de Tim Burton, que faz sua primeira obra para a televisão. Eles ressaltam que Wandinha não é propriamente um reboot ou remake, mas uma história livremente inspirada em um clássico. “Não estamos tentando fazer um filme ou o programa de TV dos anos 1960. Ter isso em mente foi muito importante para nós e para Tim”, explicou Miles Millar.

Pelo trailer, é possível sentir que a série terá bastante sangue cenográfico, com uma história que parece transitar entre o suspense e o tragicômico.