EXCLUSIVO: A grande aposta da HBO Max em autores juvenis nacionais

A HBO Max anunciou em primeira mão a VEJA a produção das séries exclusivas No Mundo da Luna e O Beijo Adolescente, adaptações dos livros homônimos de Carina Rissi e Rafael Coutinho, respectivamente. As obras, junto da já anunciada Procura-se um Marido, também derivada de um livro de Rissi, e estrelada pelo casal Klebber Toledo e Camila Queiroz, devem chegar ao streaming no segundo semestre de 2022 e fazem parte de uma iniciativa da Warner de estreitar os laços com o mercado editorial da America Latina, dentre eles o brasileiro.

Com dez episódios de trinta minutos cada, No Mundo da Luna conta a história de Luna (Marina Moschen), uma jovem recém-lançada na vida adulta que enfrenta seu primeiro emprego e sonha em se tornar jornalista. No meio do caminho, ela se apaixona por dois colegas de trabalho completamente diferentes, e precisa aprender a lidar com os sentimentos enquanto maneja as responsabilidades dos 20 anos. Além de Moschen, Leonardo Bittencourt, Maria Clara Gueiros, Rosi Campos, Bruna Inocêncio, Priscila Lima, Enzo Romani e Luana Martau também estão confirmados no elenco.

Produzida pela Moonshot Pictures, e com direção-geral de Roberto d’Avila, a história, segundo a autora, é sobre o amadurecimento e as ansiedades inauguradas pela vida adulta. “Vai ter muito romance, muita risada, cenários lindos e atores fenomenais”, revelou Carina Rissi a VEJA. “Sempre existem diferenças entre livro e adaptação, mas é a mesma essência e eu fico muito feliz de ver uma obra minha contada de uma outra maneira.”

Quem também está animado com o projeto é Rafael Coutinho, autor da trilogia em quadrinhos O Beijo Adolescente, lançada entre 2011 e 2015. Na trama original, Ariel é um adolescente forçado a mudar de casa e de escola após a perda da mãe, e passa a ser vítima de bullying. Depois de dar o primeiro beijo, ele descobre que adquiriu poderes especiais e entra para o BA (Beijo Adolescente), um grupo de jovens poderosos que dita as tendências do mundo – e que passa a ser acusado pelo governo de um assassinato misterioso.

Produzida pela Gullane, e com criação de Peppe Siffredi e Mariana Youssef, a adaptação terá oito episódios de 30 minutos, e seguirá uma abordagem mais jovem que os quadrinhos, voltada ao público adolescente. “O coração da série é o mesmo, mas muito foi criado a partir disso e puxado para um Brasil distópico. Está muito divertido”, adianta Coutinho. “É uma grande aventura porque é a mesma história, mas em uma outra linguagem. É muito legal ver um canal do tamanho da HBO Max olhando para a produção literária nacional, como acontece no exterior.”

Um dos mercados mais importantes da América Latina, ao lado do México, o Brasil é indispensável em qualquer tentativa de expansão pelo continente, e a ampliação de assinantes parece passar diretamente pela variedade e identificação do público com o catálogo. “Escritores locais nos ajudam a construir obras verdadeiramente representativas, que refletem as questões culturais com autenticidade, explica Marcelo Tamburri, líder de Desenvolvimento de Conteúdo Scripted para a WarnerMedia Latin America. “É uma oportunidade de ter histórias trabalhadas que geram uma conexão emocional com o público local e também conseguem alcançar outros territórios.”

O poder de cativar a audiência é especialmente importante no atual momento da plataforma, que alçou planos ambiciosos para conquistar de vez a América Latina nos próximos anos. “Desenvolver mais de 100 produções locais é um grande desafio e nada melhor para isso do que estar perto de um mundo tão criativo e variado quanto o universo literário”, reconhece Tamburi, fazendo menção à meta estabelecida pelo serviço de streaming em 2021 de colocar uma centena de produções latino-americanas no ar em um período de dois anos.