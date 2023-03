Estrelas de Hollywood vão bombar no streaming em abril

No mês de abril, as principais plataformas de streaming vão lançar títulos estrelados por figurinhas carimbadas de Hollywood: enquanto Ana de Armas e Chris Evans vivem um romance aventuresco na trama de ação Ghosted: Sem Resposta, Steven Yeun e Ali Wong armam uma verdadeira Treta na série de comédia dramática produzida pela A24. Rachel Weisz e Elizabeth Olsen também brilham em novas minisséries. Confira as principais estreias do mês para marcar na agenda:

Treta

Quando: 6 de abril

Onde: Netflix

Produzida pela badalada A24, a série explora como um breve desentendimento no trânsito entre dois desconhecidos leva a um confronto intenso que desvela o lado sombrio de cada um e expõe suas disparidades econômicas. Ali Wong interpreta uma empresária que leva uma vida aparentemente perfeita, mas no fundo está frustrada; enquanto Steven Yeun vive um empreiteiro falido com apertos financeiros.

A Maravilhosa Sra. Maisel (5ª temporada)

Quando: 14 de abril

Onde: Amazon Prime Video

Eis a temporada final da trama sobre uma mulher que, ao descobrir que leva jeito para a comédia, escapa de sua vida convencional e supostamente perfeita no Upper West Side nova-iorquino para explorar uma carreira no stand-up. Ambientada entre os anos 1950 e 60, a série é temperada por comentários sociais afiados que partem da encantadora protagonista Midge (Rachel Brosnahan) — que, agora, está finalmente perto de conquistar o sonho de se tornar uma comediante de sucesso.

Gêmeas — Mórbida Semelhança

Quando: 21 de abril

Onde: Amazon Prime Video

Continua após a publicidade

Com Rachel Weisz, a minissérie é uma releitura de Gêmeos — Mórbida Semelhança (1988), thriller psicológico de David Cronenberg. A atriz interpreta as gêmeas idênticas Beverly e Elliot Mantle, duas ginecologistas mergulhadas em uma pesquisa que pretende mudar a maneira como as mulheres nascem. Aos poucos, elas borram os limites da ética médica. A recriação se vale de temáticas sobre a saúde feminina para expandir a abordagem do filme original.

Ghosted: Sem Resposta

Quando: 21 de abril

Onde: Apple TV+

Começa como uma comédia romântica fofinha, mas se revela uma trama de ação repleta de tiros e fugas. No longa, o personagem de Chris Evans se apaixona por uma mulher misteriosa, interpretada por Ana de Armas. Ela, então, revela-se uma agente secreta da CIA e acaba o arrastando para uma aventura internacional.

Amor e Morte

Quando: 27 de abril

Onde: HBO Max

Para os fãs de WandaVision, há uma nova oportunidade de acompanhar Elizabeth Olsen no papel de uma mulher complexa e dúbia. A minissérie retrata Candy Montgomery, uma dona de casa cansada da vida pacata que decide se envolver com Allan Gore (Jesse Plemmons), o marido de sua amiga e vizinha, Betty (Lily Rabe). Quando o homem termina a relação, a resposta de Candy vai longe e culmina no assassinato brutal de Betty. A trama é inspirada em um caso real dos anos 1980.

Sweet Tooth (2ª temporada)

Quando: 27 de abril

Onde: Netflix

Em uma visão esperançosa de um mundo pós-apocalíptico, a série acompanha os híbridos, fofíssimas crianças que são meio humanas, meio animais. Na nova leva de episódios, o pequeno Gus (Christian Convery) vai assumir uma postura de liderança na luta dos híbridos contra a maldade dos humanos, que os julgam culpados por um vírus que dizimou parte da população.