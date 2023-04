Estrela de ‘Sex/Life’ desabafa: ‘Nunca mais vou trabalhar para a Netflix’

Sarah Shahi, protagonista da série picante Sex/Life, detonou a Netflix por causa da segunda temporada da trama, lançada em março. De acordo com a atriz, ela se desentendeu com a produção pelo enredo do novo ano, detestou terem diminuído a participação de Adam Demos, intérprete de Brad e seu namorado na vida real e sentiu que a plataforma estava tentando criar conteúdo que viralizasse no TikTok. “Eu definitivamente não tive o apoio que tive na primeira temporada. Tornou-se uma coisa muito diferente para mim e não tenho medo de dizer isso. Lutei contra o material… Quer dizer, nunca mais vou trabalhar para a Netflix depois de dizer tudo isso. Eu simplesmente não posso mentir”, lamentou a americana.

Para Sarah, muitos dos temas do programa, como segundas chances, romances, divórcio e co-paternidade ainda ressoavam com ela, que queria que sua personagem, Billie, tivesse ficado mais tempo solteira ao longo dos novos seis episódios. “Nem sempre vou me dar bem ou concordar com um cineasta. Nem sempre vou gostar do que tenho que fazer ou dizer, mas esse é o meu trabalho, é torná-lo crível. Stacy [Rukeyser, showrunner Sex/Life] teve um trabalho tão difícil com apenas seis episódios e contando todas essas histórias rápidas”, reconheceu ela, em entrevista ao podcast Not Skinny but Not Fat. “Isso é difícil de fazer, e eu entendo isso, mas sim, eu não sei. As coisas pareciam diferentes para mim este ano, e tive dificuldades por causa disso”, completou.

Além disso, Sarah ficou irritada por terem diminuído a participação de Adam Demos, com quem namora desde 2020, na nova temporada. No enredo, Billie explorou um novo relacionamento. “Na segunda temporada, foi uma chatice. Fiquei chateada por não poder trabalhar tanto com ele porque realmente gostei de nossas histórias. E eu gostei de trabalhar com ele. E ele era um parceiro de cena brilhante. Eu nunca tinha feito uma personagem em que estivesse apaixonada por alguém e, na vida real, estivesse apaixonada por esse alguém também. E acho que foi isso que tornou Brad e Billie tão populares porque as pessoas realmente sentiram as verdadeiras faíscas entre nós. Eles apenas atiraram através da lente e se infiltraram na tela. Há apenas um nível de conforto que você não pode fingir.”, disse.

Para completar o combo de insatisfação, a atriz acredita que as cenas de nu frontal masculino de Sex/Life eram manobras para tentar virar sensação do TikTok: “Houve mais momentos que pareciam muito enigmáticos. E esse tipo de coisa para mim é sempre muito difícil de ler e fazer e coisas assim, mas eu não precisava fazer isso. Os meninos fizeram. Achei que eles fizeram um ótimo trabalho. Achei que Jonathan Sadowski fez um ótimo trabalho com isso, apenas tentando torná-lo o mais real possível. Adam faz um ótimo trabalho sendo Brad. Mas sim, então é um pouco mais enigmático para mim”.