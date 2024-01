Estrela da série ‘Law & Order: SVU’ revela que sofreu abuso sexual

Protagonista da série Law & Order: Special Victims Unit, a atriz Mariska Hargitay, atualmente com 59 anos, revelou ter sofrido um abuso sexual na década de 1990. Desde 1999 ela interpreta a capitã Olivia Benson na série policial que fala justamente de casos de violência sexual contra adultos, crianças e idosos, e, inspirada pela personagem, Mariska fundou uma organização que ajuda vítimas de assédio e abuso em 2004, a Joyful Heart Foundation. A artista relatou o caso que vivera na matéria de capa da revista People publicada nesta quarta-feira, 10.

“Um homem me estuprou na casa dos trinta anos. Não foi nada sexual. Era domínio e controle. Controle avassalador. Ele era um amigo. Então ele não era mais. Tentei todas as maneiras que conhecia para me esquivar. Tentei fazer piadas, ser charmosa, estabelecer limites, raciocinar, dizer não. Ele me agarrou pelos braços e me segurou. Fiquei apavorada. Eu não queria que isso se transformasse em violência. Agora sei que já era violência sexual, mas tinha medo que ele se tornasse fisicamente violento. Entrei no modo de congelamento, uma resposta comum ao trauma quando não há opção de fuga. Eu saí do meu corpo”, desabafou a atriz.

“Eu não consegui processar isso. Eu não conseguia acreditar que isso aconteceu. Que isso poderia acontecer. Então eu cortei. Eu removi isso da minha narrativa. Agora tenho muita empatia pela parte de mim que fez essa escolha, porque essa parte me ajudou a superar isso. ‘Isso nunca aconteceu’. Agora honro essa parte: fiz o que tinha que fazer para sobreviver. Por muito tempo, me concentrei na criação de uma fundação para ajudar a curar sobreviventes de abuso e violência sexual. Eu estava construindo a Joyful Heart por fora para poder fazer o trabalho por dentro. Acho que também precisava ver como seria a cura. Lembro-me dos discursos em que disse: ‘Não sou um sobrevivente’. Eu não estava sendo mentirosa, não era assim que eu me via”, continuou ela.

Mariska também cita conversas com seu marido, o também ator Peter Hermann, que conhecera em Law & Order: SVU e com quem está casada desde 2004. Ao contar para ele, a atriz dizia que não tinha sido um estupro, até perceber que na verdade era: “Comecei a falar sobre isso mais seriamente com as pessoas mais próximas de mim. Eles foram os primeiros a chamá-lo do que era. Eles eram gentis e cuidadosos, mas o nome que davam era importante. Não foi um confronto, do tipo ‘você precisa lidar com o que aconteceu’, foi mais como olhar para a situação à luz do dia: ‘Aqui está o que significa quando alguém estupra outra pessoa, então, no seu próprio tempo, é poderia ser útil comparar isso com o que foi feito com você’. Então eu tive minha própria realização. Meu próprio cálculo. Agora consigo ver claramente o que foi feito comigo. Eu entendo a neurobiologia do trauma. O trauma fratura nossa mente e nossa memória. Da mesma forma que um espelho se quebra. Já naveguei por muitos avanços indesejados. Não cabia a mim navegar. Isso foi além disso. É por isso que tenho falado tanto sobre estupro por alguém conhecido, porque muitas pessoas ainda pensam em estupro como um homem pulando de um arbusto. Este foi um amigo que tomou uma decisão unilateral”.

“Quero que essa violência acabe. A violência sexual persiste não por causa de algo imutável na nossa condição humana, ela existe porque existem estruturas de poder que permitem que ela aconteça. Quanto à justiça, é importante saber que pode parecer diferente para cada sobrevivente. Para mim, quero um reconhecimento e um pedido de desculpas. ‘Sinto muito pelo que fiz com você. Eu estuprei você. Estou sem desculpa’. Isso é um começo. Não sei o que há do outro lado e isso não vai desfazer o que aconteceu, mas sei que desempenha um papel na forma como vou resolver isso. Esta é uma parte dolorosa da minha história. A experiência foi horrível. Mas não chega nem perto de me definir, da mesma forma que nenhuma outra parte da minha história me define. Nenhuma parte da história de ninguém os define. Estou completando 60 anos e estou profundamente grato por onde estou. Estou renovado e inundado de compaixão por todos nós que sofremos. E ainda estou orgulhosamente em processo”, concluiu.

