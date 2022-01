Estreia simultânea de filmes no cinema e na HBO Max atraiu assinantes

Em documento divulgado nesta quarta-feira, 5, a empresa AT&T, que controla o conglomerado de mídias da Warner, revelou que o canal pago HBO e a plataforma de streaming HBO Max, somadas, fecharam o ano de 2021 com 73,8 milhões de assinantes no mundo. O número superou a previsão de 70 a 73 milhões feita pela empresa, que esperava uma queda de assinantes no final do ano.

De acordo com Jason Kilar, presidente-executivo da WarnerMedia, um dos motivos para o crescimento nos números teria sido os lançamentos simultâneos de filmes no cinema e no streaming nos Estados Unidos. Blockbuster como Duna, aguardada ficção científica dirigida por Denis Villeneuve, e o quarto longa da saga Matrix, fizeram parte desta lógica. “Funcionou e funcionou bem. Tomaríamos a mesma decisão novamente, se tivéssemos a chance de voltar e fazer de novo”, disse Kilar em entrevista ao jornal americano The New York Times.

Além das estreias simultâneas, títulos aguardados pelo público chamaram a atenção para a HBO Max no último trimestre de 2021 como And Just Like That…, revival de Sex And The City, e o drama familiar Sucession. Para o próximo ano, os filmes voltam a estrear exclusivamente nos cinemas dos Estados Unidos, chegando a plataforma após uma janela de 45 dias — esquema que funciona atualmente no Brasil.

Em comparação a outros grandes serviços de streaming, a HBO Max ainda está dando seus primeiros passos. A plataforma, lançada nos Estados Unidos e em alguns países da América do Sul em maio de 2020, expandiu sua atuação, principalmente na América Latina, apenas em junho do ano passado.

Segundo o jornal americano Variety, no terceiro trimestre de 2021, a Netflix superou as previsões de crescimento de assinantes, atingindo a marca de 213,6 milhões no mundo com 4,38 milhões de novas assinaturas. O aumento se deu graças a série Round 6, que em apenas um mês se tornou a produção mais vista da plataforma de todos os tempos. Outro serviço que não fica atrás é o Disney+ que até outubro de 2021 acumulou 118,1 milhões de assinantes pelo mundo. Apesar do aumento expressivo, a HBO Max ainda tem um longo percurso para conseguir bater de frente com outras gigantes da indústria.