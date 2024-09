‘Estado grave’: o que diz novo boletim médico sobre atriz Maidê Mahl

A atriz Maidê Mahl, de 31 anos, segue internada na UTI do Hospital das Clínicas, em São Paulo, quatro dias após ser encontrada sozinha e com lesões em um quarto de hotel na Zona Sul da cidade. De acordo com boletim médico divulgado neste domingo, 8 de setembro, a artista permanece em estado grave, mas estável, sob cuidado médico. O documento afirma que a jovem não apresentou qualquer intercorrência clínica durante o tratamento entre sábado e domingo e não aponta estimativa para sua recuperação.

O caso

No dia 3 de setembro, amigos, familiares e colegas de Maidê passaram a compartilhar em suas redes sociais um apelo para que a jovem fosse encontrada. Ela havia sido vista pela última vez no dia 2, em Moema.

No dia 5, a Polícia Civil a encontrou desacordada e muito lesionada dentro de um quarto do hotel Ibis Budget Paraíso. Ela precisou ser reanimada para ser levada ao hospital, onde permanece.

No momento, o Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) continua a investigação e busca saber como e por que a atriz sumiu, além do que aconteceu com ela dentro do quarto em que foi encontrada, onde pode ter consumido algo que causa seu estado de saúde atual.

Quem é Maidê Mahl

Atriz e modelo, a jovem gaúcha é mais conhecida por interpretar Elke Maravilha na série O Rei da TV, inspirada na trajetória de vida do apresentador Silvio Santos, disponível na plataforma Disney+. Ela também integra o elenco de Vale dos Esquecidos, seriado de terror do streaming Max, e trabalha em anúncios publicitários.

Em entrevista ao gshow, a amiga Michelle Rodrigues, que vem atualizando seus seguidores sobre o caso via Instagram, disse que Maidê vinha enfrentando problemas de saúde mental há um ano e que estava sob tratamento. A irmã da atriz morreu há três meses e é hipótese para o motivo do sumiço, mas Rodrigues afasta qualquer especulação: “As pessoas estão correndo para ter uma solução rápida e apontando coisas. Não é assim. Saúde mental precisa ser vista, entendida”, disse.

