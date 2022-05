Esquenta ‘Stranger Things 4’, do passado de Eleven ao ‘shopping comunista’

Quase três anos após a estreia da terceira temporada, Stranger Things, a série pop da Netflix, retorna com episódios inéditos para uma quarta fase. A nova temporada será divida em duas partes: a primeira desembarca na plataforma nesta sexta-feira, 27, e a segunda no dia 1º de julho. Em um esquenta para mais uma aventura das crianças (agora adolescentes bem grandinhos) de Hawkins, VEJA listou a seguir os principais acontecimentos das temporadas anteriores. Confira:

Cidade estranha e gente esquisita

Ambientada na pequena cidade de Hawkins, nos Estados Unidos, em 1983, a primeira temporada de Stranger Things, lançada em 2016, apresenta ao público o grupo de protagonistas-mirins formado por Dustin (Gaten Matarazzo), Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp) e Lucas (Caleb McLaughlin). A vida pacata das crianças muda quando Will desaparece misteriosamente enquanto surge uma estranha garota de cabelo raspada, chamada Eleven (Millie Bobby Brown), que fugiu de um laboratório da cidade e tem poderes paranormais.

Ao investigar o desaparecimento do amigo, as crianças descobrem que Will foi parar no Mundo Invertido — uma espécie de universo paralelo que teve seu portal aberto por Eleven e abriga o monstro Demogorgon. Ao mesmo tempo, a mãe do garoto, Joyce (Winona Ryder), ao lado de seu filho mais velho Jonathan (Charlie Heaton) e do xerife Jim Hopper (David Harbour) também iniciam buscas para encontrar Will, que passa a se comunicar com eles através de um alfabeto contornado por luzes de natal penduradas na parede da casa. Ao descobrir que o menino ainda está vivo, Eleven vai até o Mundo Invertido e se sacrifica ao matar o Demogorgon para salvar Will.

Passado punk e possessão

O começo do segundo ano da série, ambientado em 1984, revela que Eleven sobreviveu ao embate contra o Demogorgon e escapou do Mundo Invertido. Com a ajuda de Hopper, ela se esconde em uma cabana por um ano enquanto foge dos olhos do governo e tenta levar uma vida normal — apenas Mike sabe que ela está viva. Enquanto isso, na escola, Mike desperta o ciúme da menina paranormal ao se aproximar de uma garota nova chamada Max (Sadie Sink), irmã de Billy (Dacre Montgomery), o jovem problemático da cidade. Will, por sua vez, sofre uma sequela e tanto da aventura no Mundo Invertido: forças sombrias se apossam do menino.

Os episódios trazem revelações sobre o passado da personagem de Millie Bobby Brown. Ela descobre que sua mãe biológica está viva, mas ficou com sequelas após ser submetida à terapia de eletrochoque quando tentou livrar a filha do laboratório onde estava presa. Eleven também encontra uma irmã, Kali (Linnea Berthelsen), conhecida como Eight. Após passarem um tempo juntas, Eleven retorna para Hawkins para salvar seus amigos e percebe que precisa fechar o portal para o Mundo Invertido de uma vez por todas. Como Will ainda mantém conexões com o Monstro das Sombras, criatura que aterroriza a temporada, Eleven retorna para o universo paralelo e destrói o monstro.

Shopping comunista

O terceiro ano de Stranger Things começa mostrando que Mike e Eleven estão há sete meses namorando. Hopper não gosta nada da história e faz com que os dois se afastem, deixando a garota triste. Eleven e Max ser tornam amigas e durante brincadeiras espionando os meninos, descobrem que Billy sequestrou uma salva-vidas chamada Heather (Francesca Reale) porque está possuído por outro monstro do Mundo Invertido: o Devorador de Mentes. A criatura destrói a cabana de Hopper e deixa Eleven ferida, fazendo com que ela perca seus poderes.

Ao investigar as novas ameaças, o xerife e Joyce notam que uma das propriedades do soldado russo Grigori (Andrey Ivchenko) está sendo usada como laboratório soviético. É neste momento que eles conhecem o cientista Alexei (Alec Utgoff). Segundo Alexei, os russos estão tentando abrir um portal para o Mundo Invertido em baixo do shopping de Hawkins. Na tentativa de impedir o plano, Hopper fica preso na máquina usada pelos russos e é dado como morto. Na reta final da temporada, Billy se sacrifica para salvar seus amigos e a cidade, e o shopping de Hawkins explode.