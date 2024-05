Esposa de Tony Ramos atualiza estado de saúde do ator, internado no Rio

Esposa de Tony Ramos, Lidiane Barbosa atualizou o estado de saúde do ator, internado desde a última quinta-feira, 16, após apresentar um coágulo no cérebro. O veterano de 75 anos foi submetido a duas cirurgias, uma para drenar o sangue de um hematoma subdural — acúmulo de sangue que se forma entre o cérebro e o crânio –, e outro para tratar novos distúrbios de coagulação na região craniana. Em vídeo enviado ao Encontro com Patrícia Poeta, da Globo, desta terça-feira, 21, Lidiane explicou que o marido está se recuperando. “Estou aqui no hospital, junto com o Tony, o Tony está bem. Essa segunda intervenção que ele sofreu foi muito rápido, muito preciso. Graças a Deus, ele já está lúcido, só não está saindo da cama, porque tem que ficar deitado… Mas ele está comendo direitinho. E tudo vai dar certo. O principal é isso. Muito obrigada a todos pelo carinho, pelas orações. Eu só tenho que agradecer a isso”, disse ela. Os dois são casados desde 1969 e têm dois filhos, Rodrigo e Andréa.

“Que boa notícia, a gente estava preocupado aqui, levamos um susto também. Você é uma unanimidade. Costumo brincar que unanimidade não existe, até você conhecer Tony Ramos”, reagiu Patrícia sobre o vídeo, desejando melhoras ao artista.

Com mais de 60 anos de carreira, Tony Ramos esteve recentemente no ar na novela Terra e Paixão, antecessora de Renascer na faixa das 21h da Globo. Semanas antes da internação, ele havia iniciado as apresentações do espetáculo O Que Só Sabemos Juntos ao lado de Denise Fraga na capital paulista. Após o revés na saúde do ator, as sessões dos dias 17, 18, 19, 24, 25 e 26 de maio foram canceladas. A produção aguarda a recuperação de Ramos para o reagendamento das datas.

O que aconteceu com Tony Ramos

Tony Ramos foi surpreendido na última quinta-feira, 16 de maio, por um mal-estar que o levou à internação no Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro. O ator fora diagnosticado com um sangramento intracraniano que exigiu uma intervenção cirúrgica. A operação de drenagem foi bem-sucedida, mas não deu fim aos problemas, e um novo procedimento cirúrgico ocorreu no domingo, 19. Na segunda-feira, 20, um novo boletim médico dizia que Ramos estava bem, se recuperando acordado e respira sem o auxílio de aparelhos. O veterano também apresentou melhora de acordo com uma tomografia.

A segunda cirurgia foi realizada para tratar de distúrbios de coagulação que ocasionaram novos hematomas dentro do crânio. Assinado pelo médico Paulo Niemeyer e sua equipe, o boletim diz que o procedimento foi bem-sucedido, mas nega alguma previsão de alta. Tony Ramos tinha sido internado na UTI ao chegar no hospital e, ao apresentar melhora, foi transferido para a unidade semi-intensiva após dois dias. Confira o último boletim emitido pelo Hospital Samaritano sobre Tony Ramos na íntegra:

O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos se recupera da segunda cirurgia realizada pelo Dr. Paulo Niemeyer, na data de ontem (19/05), após apresentar distúrbios de coagulação que resultaram na formação de novos hematomas intracranianos. Hoje (20/05), o paciente foi submetido ao exame de tomografia, que apontou importante melhora na evolução do quadro clínico. Tony Ramos encontra-se estável, lúcido, acordado e respira sem o auxílio de aparelhos.

