Episódio de ‘Os Simpsons’ é tirado do ar por semelhança ao ataque a Trump

Giro VEJA - quarta, 17 de julho

Após fala sobre mulheres, Lula leva chamada de Janja

No dia seguinte de fala desastrosa sobre a violência contra a mulher, o presidente Lula disse, nesta quarta-feira, 17, que levou uma chamada da primeira-dama, Janja, e, por isso, decidiu ler um discurso elaborado pela sua assessoria em um evento com pessoas com deficiência para não “criar problema”. Saiba mais no Giro VEJA.