Emmy 2024: confira onde assistir aos principais vencedores da premiação

A edição de 2024 do Emmy Awards foi realizada em Los Angeles neste domingo, 15, e celebrou as principais produções para a televisão e o streaming lançadas no ano. O grande destaque da noite foi Xógum: A Gloriosa Saga do Japão, que dominou as categorias de drama e recebeu impressionantes 18 estatuetas no total — sendo o maior vencedor de uma mesma edição em toda a história da premiação. Já a segunda temporada de O Urso colecionou diversos prêmios de comédia e Bebê Rena levou a melhor entre as minisséries. Confira onde assistir aos principais vencedores:

Disney+

Xógum: A Gloriosa Saga do Japão

Prêmios: 18, incluindo melhor série dramática, melhor ator e atriz em série dramática (Hiroyuki Sanada e Anna Sawai), melhor ator convidado em série dramática (Nestor Carbonell), melhor direção em série dramática (Frederick E.O. Toye) e outras categorias secundárias.

O Urso

Prêmios: 11, incluindo melhor ator em série de comédia (Jeremy Allen White), melhor ator e atriz coadjuvante em comédia (Ebon Moss-Bachrach e Liza Colón-Zayas), melhor ator e atriz convidado em série de comédia (Jon Bernthal e Jamie Lee Curtis) e melhor direção em série de comédia.

Apple TV+

The Morning Show

Prêmios: 3, melhor ator coadjuvante em série dramática (Billy Crudup) e outras categorias secundárias.

Slow Horses

Prêmios: 1, melhor roteiro em série dramática.

Netflix

Bebê Rena

Prêmios: 4, melhor minissérie, melhor atriz coadjuvante em minissérie (Jessica Gunning), melhor ator em minissérie (Richard Gadd) e melhor roteiro em minissérie.

The Crown

Prêmios: 1, melhor atriz coadjuvante em série dramática (Elizabeth Debicki).

Ripley

Prêmios: 4, incluindo melhor direção em minissérie (Steven Zaillian) e melhor cinematografia em minissérie.

Prime Video

Sr. & Sra. Smith

Prêmios: 2, melhor atriz convidada em série dramática (Michaela Coel) e melhor equipe de dublês.

Fargo

Prêmios: 1, melhor ator coadjuvante em minissérie ou antologia (Lamorne Morris).

Max

Hacks

Prêmios: 3, melhor série de comédia, melhor atriz em comédia (Jean Smart) e melhor roteiro em comédia.

True Detective: Terra Noturna

Prêmios: 1, melhor atriz em minissérie ou antologia (Jodie Foster).

