Emmy 2024: confira onde assistir aos principais indicados ao prêmio

Os indicados ao Emmy 2024 foram revelados nessa quarta-feira, 17, dando início à temporada de maratonas para a premiação. A Netflix aparece na liderança dos indicados, com um total de 107 nomeações. Outras plataformas, no entanto, também marcam presença no páreo. Confira a seguir onde assistir aos principais indicados:

Netflix

Com 107 indicações, a Netflix desbancou a HBO, que liderava a lista de nomeações desde 2022. Em seu catálogo, podem ser vistas duas das cinco concorrentes a melhor minissérie — Ripley e Bebê Rena — e duas das oito concorrentes a melhor série dramática — O Problema dos 3 Corpos e The Crown. Menos poderosa no setor cômico, a plataforma também conquistou espaço com as séries Griselda, Girls5Eva, Magnatas do Crime, Blue Eye Samurai e Beckham.

Disney+

Após absorver recentemente o catálogo do Star+, a plataforma Disney+, que outrora era conhecida pelo conteúdo infantojuvenil, hoje é casa da série mais indicada ao prêmio: Xógum: A Gloriosa Saga do Japão, retrato épico do país entre os séculos 16 e 17 produzido pelo FX — braço da empresa do Mickey Mouse. Por lá, também é possível assistir à comédia mais premiada do momento: O Urso, também do FX, que levou para casa três dos quatro troféus de atuação cômica em 2023. O que faltou foi para Sheryl Lee Ralph, a professora Barbara Howard de Abbott Elementary, sitcom também disponível no serviço. Feud: Capote vs The Swans é outra opção prestigiosa no cardápio — dona de 10 indicações —, assim como Only Murders in the Building, Reservations Dogs, What We Do in the Shadows e Debaixo da Ponte: A Verdadeira História do Assassinato de Reena Virk. Três das cinco indicadas a melhor animação também estão na plataforma: Os Simpsons, Bob’s Burguers e X-Men ’97.

Max

Por meio da Max, plataforma que agrega produções da HBO e Warner Bros., é possível assistir a favoritas da premiação como True Detective: Night Country — indicada a 19 categorias — e O Simpatizante, estrelada por Robert Downey Jr. Outros destaques são Segura a Onda, encerrada após 12 temporadas, e Hacks, comédia sobre as mazelas da indústria do humor que conquistou a crítica e promete conquistar alguns troféus. A plataforma também se destaca nas categorias de não ficção, com os documentários O Lado Sombrio da TV Infantil, The Jinx: A Vida e Mortes de Robert Durst – Parte Dois e Os Caras do Telemarketing. Por lá, também é possível conferir o drama de época A Idade Dourada e a animação Planeta dos Abutres, além de The Other Two.

Apple TV+

O maior trunfo da Apple ainda é The Morning Show, que conseguiu levar 10 integrantes de seu elenco a indicações nas categorias de atuação, além de ter sido novamente indicada a melhor série dramática. Para além dela, os dramas Slow Horses, Sequestro no Ar e Uma Questão de Química também foram reconhecidos pela academia televisiva. No campo do humor, a tropical Palm Royale e a comédia de erros Fortuna completam a lista.

Amazon Prime Video

Sem novas temporadas de sucessos como The Boys dentro do período de elegibilidade, o Prime Video conquistou espaço graças à dramédia Sr. e Sra. Smith, dona de 16 nomeações, e ao caos apocalíptico de Fallout. Outros destaques presentes no catálogo são a minissérie Companheiros de Viagem — também no Paramount+ — e Fargo.

