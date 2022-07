Emmy 2022: os grandes esnobados das indicações ao prêmio

O Emmy, maior premiação da televisão americana, divulgou nesta terça-feira, 12, a lista com os indicados deste ano. Produções como Severance, Succession, Euphoria e Round 6 já eram esperadas nas principais categorias. O que chamou a atenção, entretanto, foi a falta de algumas séries que estavam quase confirmadas na corrida pela estatueta dourada. Confira os cinco maiores esnobados das indicações ao Emmy 2022:

Selena Gomez

Entre as atrizes esnobadas, Selena Gomez, de Only Murders in the Building, foi a que mais chamou a atenção por ter ficado de fora da premiação. A produção, indicada 17 vezes, ganhou menções notáveis em categorias grandes, como melhor série de comédia. Diferentemente de seus colegas de elenco, Steve Martin e Martin Short, ambos indicados por seus personagens, Selena foi ignorada pelo Emmy — apesar de ótima atuação como uma das protagonistas da série. A ausência da artista na disputa pelo troféu de melhor atriz, inclusive, foi sentida por Steve Martin. “Estamos um pouco consternados que Selena não tenha sido indicada porque ela é tão crucial para o trio, para a série. Ela meio que nos equilibra. De certa forma, você pode dizer que fomos indicados por causa do equilíbrio dela na série”, disse o ator em comunicado a revista americana Variety.

Pachinko

Apesar de a sul-coreana Round 6 ter feito história com indicações nas maiores categorias da noite, parece que o Emmy ainda não consegue prestigiar mais de uma série em língua não-inglesa por vez. A produção da Apple TV+ que adapta o romance homônimo da escritora Min Jin Lee ficou de fora da premiação — recebendo apenas uma menção tímida na categoria de melhor design de título principal. Elogiada por público e crítica, Pachinko acompanha a história de um amor proibido que atravessou quatro gerações de uma família de imigrantes coreanos e quebrou barreiras continentais, da Coreia, até o Japão e os Estados Unidos.

This Is Us

Amada por uma legião de fãs e com presença forte no Emmy desde seu lançamento, a última temporada de This Is Us foi completamente esquecida este ano. O drama, que acompanha a história e a vida dos trigêmeos da família Pearson, não recebeu nenhuma menção. Era esperado que ao menos parte do elenco fosse reconhecido, principalmente Sterling K. Brown, indicado desde a primeira temporada da série e vencedor da categoria de melhor ator em drama em 2017, e Mandy Moore, intérprete da mãe da família. Uma despedida da TV mais melancólica do que os enredos dramáticos da produção.

Atlanta

Após uma pausa de quatro anos, Atlanta retornou para uma terceira temporada, mas parece que não agradou muito os votantes da Academia de Televisão. A série ficou de fora das principais categorias de comédia. Com elenco de peso, que inclui nomes como Lakeith Stanfield, apenas Donald Glover foi reconhecido com uma indicação, a única de toda a produção neste ano.

Yellowstone

Nem mesmo a série mais assistida da televisão americana atualmente conseguiu escapar de ser esnobada pelo Emmy. Criada por Taylor Sheridan, a produção de Velho Oeste repleta de testosterona não conseguiu nenhuma nomeação nas categorias de drama — apesar da intensa campanha de marketing feita pela Paramount. Sheridan está expandindo seu império na televisão, mas a tão almejada estatueta dourada da premiação não virá em 2022.

